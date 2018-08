Když v roce 2007 usedl někdejší ministr pro ekonomický rozvoj German Gref do křesla ředitele Sberbank, měla tato největší ruská finanční instituce pověst těžkopádného pozůstatku sovětské spořitelny. O více než deset let později je to moderní banka, využívající pokrokové technologie a pracovat pro ni je prestižní pro nejlepší manažery.

Sberbank měla také našlápnuto k zahraniční expanzi. Místo toho bojuje o to, aby udržela přítomnost v těch zemích, kam se jí podařilo proniknout ještě před anexí Krymu. Plán na dobytí dalších trhů musel zastavit "ruský Google" Yandex nebo výrobce antivirových programů Kaspersky Lab.

"Budeme těžit z rozvíjejících se obchodních vztahů s Českou republikou, čeští exportéři mohou přes nás provádět platby, můžeme i prověřit jejich ruské dodavatele," říkal v roce 2011 HN German Gref. Přijel u příležitosti otevření první pobočky Sberbank v Praze. Tehdy ruská firma koupila rakouskou bankovní skupinu Volksbank s pobočkami v Německu, Česku a dalších sedmi východoevropských zemích. Nyní ale již slovenskou pobočku prodala, neúspěchem skončil pokus o odchod z Maďarska.

Nejhorší situace je na Ukrajině. Centrální banka místní pobočce Sberbank zakázala vyplácet dividendy, ale i přijímat peníze od mateřské společnosti. German Gref by ukrajinskou banku rád co nejrychleji prodal, ale i to podléhá schválení centrální banky. Té se příliš nechce povolit prodej běloruské finanční skupině Paritetbank, tvrdí totiž, že za ní ve skutečnosti stojí ruský kapitál.