Tablety a notebooky jsou ve výuce na amerických školách vidět stále častěji. Pro školy to mimo jiné znamená, že musí zajistit, aby jejich studenti byli při práci s těmito moderními školními pomůckami v bezpečí. Ukládá jim to zákon o ochraně dětí na internetu z roku 2000, který říká, že každá škola, která obdrží federální financování, musí mít politiku bezpečnosti na internetu. Některé školy to řeší jednoduše - prostým zablokováním přístupu na nevhodné webové stránky. Další se však rozhodly pro jiné řešení. Pomocí speciálního softwaru chtějí monitorovat, co studenti na školních zařízeních píšou a vyhledávají a mít tak kontrolu nad jejich chováním, upozornil server Quartz.

Školy se obrátily na softwarové společnosti, jako jsou Gaggle, Securly nebo GoGuardian, které jim poskytly tzv. Safety Management Platforms. Fungují tak, že umělá inteligence skenuje miliony slov napsaných na školních počítačích, a v případě, že některé slovo nebo fráze naznačuje například šikanu nebo sebepoškozování, upozorní tým administrátorů, kteří toto podezření musí prověřit.