Americká policie ve čtvrtek zadržela další podezřelé zásilky, které jsou podobné balíčkům s výbušným zařízením, jež v posledních dvou dnech došly na adresu čelných představitelů a podporovatelů Demokratické strany včetně exprezidenta Baracka Obamy. Ve čtvrtek policisté odvezli podezřelý balíček ze sídla restaurace a produkční firmy herce Roberta De Nira na newyorském Manhattanu. Další dvě zásilky určené bývalému viceprezidentovi Joeovi Bidenovi se objevily na poštovních úřadech ve státě Delaware.

Celkem už američtí vyšetřovatelé zadrželi deset balíčků. V úterý se první z nich objevil v poštovní schránce rezidence miliardáře George Sorose ve státě New York. Obsahoval výbušné zařízení v podobě podomácky vyrobené trubkové bomby. Stejný obsah měly i zásilky, které ve středu dorazily na adresy Hillary Clintonové, protikandidátky současné hlavy státu Donalda Trumpa v prezidentských volbách, bývalého šéfa CIA Johna Brennana či bývalého ministra spravedlnosti v Obamově vládě Erika Holdera.

Speciální jednotka newyorské policie ve čtvrtek odstranila podezřelý předmět z budovy ve čtvrti Tribeca na jižním Manhattanu. Balík s možnou výbušninou byl lokalizován v sedmém poschodí budovy, tedy v místech, kde jsou kanceláře De Nirovy společnosti Tribeca Productions. Podle zasahujících policistů byl předmět podobný zásilkám s výbušninou, které se zkoumaly v minulých dnech.

De Niro se letos v létě dostal na stránky amerických médií kvůli útočným výrokům na adresu prezidenta Donalda Trumpa při předávání divadelních cen Tony. Oscarový herec, který už předtím prohlásil, že by Trumpovi nejraději dal pěstí, na udílení ceny za použití vulgárního anglického slova "fuck" urazil prezidenta. Trump ho pak označil za "individuum s velmi nízkým IQ".

Policisté se ve čtvrtek rovněž dostavili na dva poštovní úřady ve státě Delaware - ve městech New Castle a Wilmington, aby analyzovali další dva podezřelé balíčky s adresou bývalého viceprezidenta Bidena, který nedaleko bydlí. Podle agentury AP bylo zjištěno, že i tyto zásilky se podobají balíčkům s trhavinou, které dostaly jiné osobnosti demokratů.

Prezident Trump ve čtvrtek na Twitteru napsal, že zloba šířící se Amerikou je z velké části způsobena záměrně zfalšovanými a nepřesnými zprávami mainstreamových médií. "Stal jsem se tak špatným a nenáviděným, že se to nedá popsat," napsal Trump a vyzval média, aby rychle napravila své chování.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!