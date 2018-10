Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek sdělil, že povolává na hranice s Mexikem armádu. Vojáci mají hranice ochránit před několikatisícovým zástupem migrantů, který míří k USA ze Střední Ameriky. Trump na Twitteru napsal, že pochod migrantů je celonárodním ohrožením a že je třeba jej zastavit. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného činitele uvedla, že Pentagon už příslušný rozkaz o nasazení jednotek na hranicích obdržel.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!