Americká internetová společnost Google kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování od roku 2016 propustila 48 zaměstnanců, včetně 13 vysoce postavených manažerů. S odvoláním na e-mail, který generální ředitel Googlu Sundar Pichai zaslal zaměstnancům a který byl následně zveřejněn o tom v pátek informoval zpravodajský server BBC.

Google CEO Sundar Pichai just sent out an email regarding the huge NYT story on Andy Rubin.https://t.co/1m1bJDq5K3 pic.twitter.com/azxs7rneCw