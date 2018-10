Rakousko nepodepíše globální pakt OSN o migraci, který bude v prosinci oficiálně přijat v Marrákeši. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a vicekancléř Heinz-Christian Strache to podle agentury APA uvedli před středečním zasedáním vlády.

Text nezávazné dohody byl v září 2016 přijat 193 členy Organizace spojených národů. Od dokumentu, který má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, loni odstoupily Spojené státy.

Jako důvod rakouské neúčasti na paktu uvedli Kurz se Strachem zásadní obsahové výhrady. Podle nich ujednání nepomáhá řešit migrační otázky, ohrožuje rakouskou suverenitu ve věcech migrační politiky a stírá rozdíly mezi legální a nelegální migrací. Z těchto důvodů Vídeň do Marrákeše nepošle své zástupce, aby dokument podepsali.

"Jsou tu některé body, na které nahlížíme kriticky a kde se obáváme ohrožení naší národní suverenity," prohlásil lidovecký (ÖVP) kancléř Kurz. Kancléř jako příklad uvedl návrhy, které by mohly omezit činnost bezpečnostních úřadů při vyhošťování migrantů, nebo také myšlenky, které by mohly směřovat ke stírání rozdílů mezi legální a ilegální migrací a mezi pracovní migrací a právem na azyl. "To odmítáme," zdůraznil Kurz podle agentury APA.

"Část obsahu jde zcela proti našemu postoji, i ve vládním programu," doplnil šéfa vlády Strache, který je zároveň předsedou protiimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ). "Migrace není a nemůže být lidským právem," pokračoval vicekancléř. "Nemůže se stávat, že někdo dostane právo na migraci kvůli klimatu nebo chudobě," dodal Strache.

Rozhodnutí vlády ostře odsoudili politici z opoziční Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ), Zelených a liberální strany NEOS. Podle APA hovoří o dně rakouské zahraniční politiky a zpochybňování mezinárodního pořádku.

Europoslanec za SPÖ Josef Weidenholzer Kurzovi a Strachemu vyčetl, že dále ohrožují pověst Rakouska jakožto zprostředkovatele. Podle Weidenholzera je to nezodpovědné a naprosto nehodné země, která předsedá EU.

Europoslanec za stranu Zelených Michel Reimon poznamenal, že opuštěním migračního paktu je Rakousko "nejen součástí reakčního východního bloku, ale i jeho vůdcem".

Kurz předpokládá, že k migračnímu paktu se nepřipojí také další státy. Ve středu také vyslovil domněnku, že mnoho států se sice připojí, ale nakonec se nebude držet jeho cílů.

Negativně se k paktu staví i Polsko s Maďarskem. Česká republika, která patří společně s Budapeští a Varšavou k hlasitým kritikům migrační politiky Evropské unie a k odpůrcům přijímání migrantů, své stanovisko k dohodě vyjádří až na prosincové konferenci. Podle prohlášení českého ministerstva zahraničí ale vláda nebude souhlasit s nelegální migrací.