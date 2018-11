Petr Hříbek už skoro pět let pracuje v londýnském finančním centru City v jedné z velkých firem vlastněných Londýnskou burzou. Je zodpovědný za vývoj a uvedení na trh všech nových IT produktů. Zblízka tak pozoruje, jak se Británie chystá na vystoupení z Evropské unie, ke kterému dojde 29. března 2019. "Odchod z EU je i pro tak velkou a vyspělou zemi, jako je Británie, obrovským problémem," říká Hříbek v rozhovoru s HN. Neumí si představit, že by Češi jednou udělali takovou hloupost a hlasovali pro czexit.

Změnilo se pro vás osobně něco poté, co Britové v červnu 2016 odhlasovali odchod z EU?

Cena mého bytu se propadla. Kdybych chtěl změnit práci, tak přesně v tom, co dělám, je trh hodně mrtvý, protože všechny firmy v oboru čekají, co se stane a neotevírají nové pozice. Cestování je dražší kvůli propadu kurzu libry.

S vaší specializací můžete pracovat vlastně kdekoliv na světě. Neuvažoval jste o tom, že byste Británii opustil?

Kdybych nebyl ženatý, tak bych o tom možná přemýšlel, ale takto ne. Moje žena je Španělka a taky pracuje v Londýně.

Petr Hříbek (34) Rodák z Brna. Vystudoval informační technologie na VUT. Od roku 2008 do roku 2014 pracoval v Belgii pro banku KBC. Téměř pět let pracuje v londýnském City ve firmě vlastněné Londýnskou burzou, kde je zodpovědný za vývoj a uvedení na trh všech nových IT produktů. Donedávna se věnoval triatlonovým závodům Iron Man. V maratonu má osobní rekord 2:55.

Nemáte obavy z toho, co se stane, pokud se Británie s EU nedomluví, a dojde k divokému brexitu úplně bez dohody? Vláda sice slíbila, že lidé z EU budou moci ve Spojeném království pracovat dál, ale co když se to změní?

Já ani nikdo v mém okolí se nebojí, že by nás cizince z EU odsud někdo vyhodil. Po pěti letech v Británii musím zažádat o trvalý pobyt, což mi vychází na únor 2019, tedy ještě před datem, kdy Británie přestane být členem unie. Takže v tomto směru se ničeho neobávám.

Proč jste si tak jistý?

Místní firmy nutně potřebují zaměstnance specializované na to, co dělám já. Pracovní povolení pro specialisty ve velkých firmách vyřizují přímo ty firmy. Jediné, co musíte jako zaměstnanec udělat, je nechat se vyfotit. Všechno ostatní zařídí za vás. Kdyby chtěl ale někdo pracovat třeba v malé kavárně, tak to určitě může být mnohem složitější.

Jedním z hlavních témat zastánců brexitu byl v kampani před referendem odpor k pracovníkům z jiných členských zemí unie. Setkal jste se někdy ze strany Britů s negativními reakcemi kvůli tomu, že jste cizinec?

Plno lidí se po brexitu setkalo s určitým despektem nebo urážkami ze strany Britů. Brexit je rozhodně citlivé téma. Britové často ani nechtějí říct, pro co hlasovali, a nechtějí se o brexitu bavit.