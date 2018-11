Ministři financí eurozóny souhlasí s názorem Evropské komise (EK), že návrh rozpočtu Itálie na příští rok porušuje rozpočtová pravidla. Chtějí proto, aby Řím a EK spolupracovaly na revizi rozpočtu, který by byl v souladu s Paktem stability a růstu. Vyplývá to z pondělního prohlášení zveřejněného na závěr zasedání ministrů financí zemí platících eurem.

Šéf jednání Mario Centeno již při příchodu na schůzku euroskupiny, tedy šéfů státních kas zemí eurozóny, novinářům řekl, že doufá, že italská vláda dokáže najít způsob, jak svůj návrh rozpočtu na rok 2019 sladit s fiskálními pravidly eurozóny. Zasedání bylo pro ministry první příležitost diskutovat o vývoji poté, co Evropská komise koncem minulého měsíce poprvé v historii při hodnocení rozpočtových plánů zemí eurozóny sáhla k podobnému kroku. Itálii dala tři týdny na vypracování nové podoby.

Ministři v prohlášení zdůraznili, že zdravé veřejné finance jsou předpokladem trvalého a udržitelného ekonomického růstu a hladkého fungování eurozóny. "Těšíme se, že se Itálie a komise zapojí do otevřeného a konstruktivního dialogu a že Itálie bude úzce spolupracovat s komisí na přípravě revidovaného rozpočtového plánu, který je v souladu s Paktem stability a růstu," uvádí se v prohlášení.

Místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis a komisař pro finanční a hospodářské záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici zdůraznili, že pohled komise je jasný a že Řím má na předložení nového rozpočtového plánu čas do 13. listopadu. Zástupci EK i šéf euroskupiny Centeno při příchodu připomínali, že ministry financí o rozpočtových plánech všech zemí eurozóny čeká jen diskuse, žádné závěry přijímány nebudou.

Italská vláda plánuje na příští rok rozpočtový deficit 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což představuje trojnásobek ve srovnání s cílem předchozí vlády. Země má přitom už nyní jedno z největších zadlužení mezi zeměmi eurozóny. V kombinaci s nízkým očekávaným růstem země to komisi, která v rámci hospodářského cyklu posuzuje rozpočtové plány všech zemí eurozóny, vedlo k požadavku na úpravu.

"Čekám na odpověď italské vlády. Doufám a věřím, že převládne rozumný a racionální přístup a že nový návrh včas dostaneme," poznamenal dnes Moscovici. Svůj názor pak komise zveřejní 21. listopadu.

Řím si podle komisaře musí uvědomit, že celá eurozóna je jednou strukturou a že Itálie by měla zůstat v jejím jádru. "Pravidla jsou celkem přesná: Musíme zajistit, že zadlužení Itálie neporoste a že se bude snižovat strukturální deficit," podotkl Moscovici. Předložený návrh italského rozpočtu to podle něj zdaleka nezajišťoval.

Slovenský ministr financí Peter Kažimír před schůzkou na Twitteru uvedl, že pokud některá země eurozóny prohlásí, že pro ni pravidla neplatí, ohrožuje to dokončení hospodářské a měnové unie. "Chování Itálie je pro tyto plány rizikem. Je třeba mít na paměti, že existují ti, kdo jsou proti užší integraci, a ti s radostí postoj Itálie využijí," uvedl.

Italy’s behavior puts our plans at risk. Bear in mind there are those against deeper integration and that camp can happily use Italy’s stance to dent our strategy. 5/5