Úterní volby do amerického Kongresu bedlivě sleduje celý svět, a to ze dvou důvodů.

Prvním je, že by se v případě úspěchu demokratů mohly zkomplikovat zbývající dva roky vlády republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

Druhý důvod také souvisí s prezidentskými volbami 2016. Konkrétně s údajným ruským vměšováním do volební kampaně před nimi.

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti nicméně v pondělí oznámilo, že tentokrát nezaznamenalo žádný pokus Ruska ani jiného cizího státu o kybernetický útok proti volebním systémům v USA. Problémy, které se objevily v systémech hlasování a voličské registrace, podle agentury AP pramení spíš z vadných organizačních a byrokratických procedur a závad hlasovací techniky.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo úterní volby dokonce za nejbezpečnější v dějinách USA. Devadesát procent volební infrastruktury je zajištěno speciálními senzory, které upozorňují na jakýkoli podezřelý internetový provoz. Ve volebních okrscích hlasování sleduje 6500 pozorovatelů, které delegovaly americké nevládní organizace. Ve srovnání s prezidentskými volbami v roce 2016 je to dvojnásobný počet.

Ruští trollové zlepšují svou taktiku

Přestože přímé útoky zaznamenány nebyly, experti z amerických bezpečnostních složek, podle agentury AP, hovoří o pokračující a stále promyšlenější destrukční informační ofenzívě Moskvy. Ruští trollové podle nich před volbami šířili extremistické informace a provokovali publikováním zpráv rozdělujících americkou společnost. Ve srovnání s prezidentskými volbami v roce 2016 přitom využívali chytřejší taktiku, aby se vyhnuli mazání účtů na sociálních sítích a zásahům amerických úřadů.

"Rozhodně nesložili ruce do klína," komentoval hybridní útoky Moskvy Graham Brookie, ředitel Laboratoře pro digitální forenzní výzkum. Rusové se podle něj časem přizpůsobili silnějšímu tlaku amerických úřadů na podchycení nepřátelských vlivových operací.

Ruská Agentura pro výzkum internetu (AII), která je hlavním motorem hybridních útoků proti USA, podle amerických soudů na operace před prezidentskými volbami v USA v roce 2016 vynaložila 12 milionů dolarů (270 milionů korun). Jen v prvním pololetí letošního roku to bylo už deset milionů.

AII využívá falešné účty na sítích Facebook, Twitter nebo Reddit k šíření politicky zabarvené propagandy se zaměřením na rasové problémy, šíření zbraní a migraci.

Instrukce, které ruští trollové dostávají, jsou velmi podrobné, uvádí se v soudních spisech ke kauze rusky Jeleny Chusjajnovové, údajné hlavní účetní AII obviněné v říjnu v USA ze spiknutí a špionáže.

Metodika demagogické propagandy se oproti roku 2016 změnila. Trollové se údajně více vyhýbají úplným výmyslům, které kontrolní personál sociálních sítí snadno zachycuje. Rozvíjejí místo toho témata nastolená americkou krajní levicí či pravicí, takže ruské informační machinace jsou pak věrohodnější a autentičtější.

Facebook na svých sociálních sítích zablokoval 115 účtů

Prostřednictvím služby Facebook Messenger se Rusové snaží verbovat prostředníky, kteří objednávají politickou reklamu podle ruského zadání. Radikálně naladěné Američany mobilizují k pořádání veřejných demonstrací a protestů. Cílem je podle amerických bezpečnostních analytiků "splynout s davem" a vyhnout se stále dokonalejším systémům kybernetické obrany USA.

Společnost Facebook však přesto den před volbami zablokovala 30 podezřelých účtů na své stejnojmenné sociální síti a dalších 85 na platformě Instagram.

Podle prohlášení firmy by zablokované účty mohly být spojené s pochybnou činností ze zahraničí, napsala agentura Reuters.

"V neděli večer nás americké bezpečnostní složky informovaly o online aktivitě, kterou nedávno objevily a která podle nich může být spojena se zahraničími entitami," uvedla firma v prohlášení. "Okamžitě jsme tyto účty zablokovali a dále je podrobně zkoumáme," dodala společnost, podle níž byly zablokované facebookové účty ve francouzštině nebo v ruštině, zatímco instagramové profily byly většinou v angličtině.



Firma zdůraznila, že o podobných událostech by obvykle informovala veřejnost až po podrobné analýze.

Oznámit incident už nyní se ale rozhodla kvůli ostře sledovaným kongresovým volbám, které se ve Spojených státech v úterý konají. "Chtěli jsme, aby lidé věděli o krocích, které jsme udělali, a o faktech tak, jak je známe dnes," píše v prohlášení Facebook.

Sociologové odhadují nejvyšší volební účast za 50 let

Kromě 35 ze stovky senátorů budou v úterý voliči rozhodovat o všech 435 poslancích Sněmovny reprezentantů, o 39 guvernérech a o více než 6000 poslancích zákonodárných sborů jednotlivých amerických států.

První volební místnosti se uzavřou ve státě Kentucky o půlnoci SEČ. Největší objem předběžných výsledků se ale očekává ve středu mezi 1:00 a 3:00 SEČ, a pak kolem 5:00 SEČ, kdy přijdou první odhady z Kalifornie. Hlasování ukončí Aljaška o dvě hodiny později.

Volební účast v kongresových volbách se obvykle v USA pohybuje kolem 40 procent, v případě voleb prezidenta je to kolem 60 procent. Sociologové odhadují, že v úterý k urnám přijde kolem 45 procent Američanů, což by znamenalo nejvyšší účast za téměř 50 let.