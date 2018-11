Saúdská Arábie plánuje v prosinci snížit dodávky ropy na světové trhy ve srovnání s předchozím měsícem o půl milionu barelů denně. Uvedl to saúdskoarabský ministr energetiky Chálid Fálih. Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) má začátkem prosince jednat o plánu těžby ropy na příští rok, zatím však není jisté, zda se podaří přesvědčit všechny členy, aby se dohodli na koordinovaném snížení těžby. Technická analýza podle Fáliha naznačuje, že OPEC a jeho spojenci budou muset příští rok snížit těžbu proti říjnu asi o jeden milion barelů denně, aby byl trh v rovnováze.

Cena severomořské ropy Brent v reakci na zprávu o prosincovém snížení vývozu suroviny ze Saúdské Arábie vzrostla až o dvě procenta nad 71 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI podražila o 1,6 procenta a přiblížila se k 61 USD za barel.

Rozhodnutí Saúdské Arábie představuje snížení globálních dodávek ropy zhruba o 0,5 procenta. Země letos kvůli tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalších spotřebitelů ropy zvýšila těžbu asi o jeden milion barelů denně, aby pomohla vyrovnat nižší dodávky z Íránu kvůli obnovení sankcí vůči Teheránu ze strany USA. Někteří klienti Íránu však získali výjimku a mohou v Íránu dál ropu nakupovat. Vzrostly tak obavy z nadměrných dodávek na trh, v důsledku čehož cena Brentu na konci minulého týdne spadla pod 70 dolarů za barel. Ještě v říjnu se barel prodával až za 85 dolarů.

Případnému snížení těžby, pokud je OPEC schválí, je nakloněn také ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Ten se stejně jako Chálif v neděli zúčastnil jednání monitorovacího výboru OPEC a dalších producentských zemí, které společně koordinují těžbu ropy. Nicméně Novak dodal, že případné nadměrné dodávky na trh budu trvat jen několik měsíců a budou to pouze sezonní výkyvy, do poloviny příštího roku by podle něj měl být trh znovu vyrovnaný, případně by poptávka mohla převýšit nabídku. Saúdská Arábie a Rusko jsou největšími vývozci ropy na světě, v těžbě jsou světovou jedničkou Spojené státy.

Podle zdrojů, na které se odvolává agentura Reuters, chce Saúdská Arábie navrhnout, aby OPEC a další přední těžaři ze skupiny nazývané OPEC+ kvůli poklesu cen snížili těžbu ropy až o jeden milion barelů denně. Fálih dodal, že současné analýzy předložené představitelům OPEC naznačují, že bude nutné snížit těžbu až o jeden milion barelů denně, aby byl trh v rovnováze. Zdůraznil ale, že bude potřeba více studií. Také analytici upozorňují, že rozhodnutí o budoucí produkci bude záviset i na tom, jak se na trhu s ropou projeví výjimky, které Spojené státy poskytly na nákup ropy z Íránu.

Washington nečekaně udělil výjimku na nákup ropy na příštích 180 dní osmi klientům Íránu. Tyto země se na celkovém vývozu ropy z Íránu po moři podílejí asi třemi čtvrtinami. Vývoz ropy z Íránu by mohl v listopadu klesnout zhruba na jeden milion barelů denně, což bude třetina maxima z poloviny letošního roku. Analytici však čekají, že toto číslo by od prosince mohlo začít růst, protože země využijí výjimek na dovoz ropy z Íránu.

Ministr Fálih rovněž uvedl, že Saúdská Arábie se nepřipravuje na rozpad OPEC a věří, že skupina bude fungovat i nadále. Reagoval tak na čtvrteční zprávu listu The Wall Street Journal, podle které saúdskoarabský vládní institut studuje možné dopady rozpadu OPEC na trh s ropou.