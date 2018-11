Přestaňte ohrožovat právní stát, vyzvala německá kancléřka Angela Merkelová Poláky a Maďary. Ve svém projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku sice žádnou zemi konkrétně nejmenovala, bylo ale evidentní, že má na mysli právě Varšavu a Budapešť.

"Kdo podkopává právní stát, omezuje práva občanské společnosti či svobodu médií, ohrožuje právní stát nejen u sebe doma, ale v celé Evropě," prohlásila Merkelová. Zdůraznila, že Evropská unie je založena na vzájemné důvěře členských států.

Polská vláda chce provést zásadní změny ve fungování justice, Maďarsko zase například přijalo nová pravidla pro fungování neziskových organizací. V obou zemích došlo podle kritiků taky k naprostému podřízení veřejnoprávních médií zájmům vládnoucích stran.

Varšava i Budapešť všechnu kritiku odmítají jako politicky motivovanou.

Podle Merkelové je v zájmu států EU, aby do budoucna ještě více spolupracovaly. Kancléřka to zdůraznila hlavně ve vztahu k zajištění bezpečnosti a k prosazování zájmů zemí EU vůči světu. Členské země unie by podle ní měly zvážit zrušení současného pravidla, podle kterého je možné v zahraniční politice rozhodovat jen jednomyslně. Podle Merkelové EU potřebuje větší akceschopnost.

To by podle kancléřky mělo vést k tomu, že jednou vznikne společná evropská armáda. Podle Merkelové by státy unie měly "pracovat na vizi, že jednoho dne budeme mít společnou evropskou armádu".

Merkelová tedy o společné armádě mluvila jako o cíli spíše pro vzdálenou budoucnost, nikoliv jako o aktuálním tématu. Zároveň evropskou armádu označila za "dobré doplnění NATO. Nikdo nechce zpochybňovat klasická spojenectví".

O nutnosti vzniku společné evropské armády nedávno mluvil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Z jeho projevu ale vyplynulo, že by si její ustavení představoval mnohem dříve, než německá kancléřka. Evropskou armádu podporuje i český prezident Miloš Zeman.

S Merkelovou souhlasí europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj "více společného postupu, který dle kancléřky jednou povede ke vzniku evropské armády, která nebude konkurencí, ale součástí NATO, zajistí silnější pozici Evropy ve světě a zejména lépe zajistí naši bezpečnost".

Důraz na jednotnou EU ocenila i europoslankyně za ANO Martina Dlabajová, podle níž jednotu "potřebujeme, abychom se stali důležitým globálním hráčem se silným politickým vlivem. Musíme opravdu vzít osud do vlastních rukou a začít hrát ve světové politice skutečně aktivní roli".

Merkelová ve svém projevu před europoslanci vyzvala především k tomu, aby státy EU byly vzájemně solidární. "Solidarita je základní hodnotou pro jakékoliv společenství," zdůraznila kancléřka.

Solidarita je ale podle ní možná jen s těmi zeměmi, které plní své vlastní povinnosti. Tím podle všeho narážela na Itálii, jejíž populistická vláda chce výrazně zvýšit dohodnutý schodek italského státního rozpočtu.

Merkelová zároveň zdůraznila, že státy EU by měly být schopny většího pochopení pro své zájmy. "Tolerance je duší Evropy," prohlásila kancléřka. Podle ní je tak potřeba mít porozumění pro názory těch zemí, které například nechtějí přijímat uprchlíky, protože s migrací nemají historickou zkušenost. Vzájemná solidarita ale podle Merkelové znamená, že by se všechny státy nakonec měly snažit najít společné řešení.

Ohledně řešení migrační krize Merkelová zmínila hlavně nutnost lépe kontrolovat hranice a pomoci státům v Africe, odkud většina žadatelů o azyl pochází. S tím souhlasí i český premiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš měl v Evropském parlamentu pronést svůj projev o budoucnosti EU v lednu. Nakonec ho ale bez náhrady zrušil. Úřad vlády tvrdí, že náhradní termín se teď hledá.

Merkelová zdůraznila, že nedávné výročí konce první světové války by mělo sloužit jako připomínka toho, "co se stane, když se národy vzájemně nerespektují". Kancléřka zdůraznila, že "nacionalismus a egoismus v Evropě už nikdy nesmí mít šanci". Podle ní musí zvítězit tolerance a solidarita.

Merkelová nedávno oznámila, že v prosinci opustí funkci šéfky své křesťansko-demokratické strany (CDU). Kancléřkou chce ale zůstat až do konce současného volebního období v roce 2021. "Ač nemůžu souhlasit se všemi kroky, které německá vláda pod jejím vedením udělala, Evropa bude v budoucnosti političku její velikosti bezpochyby postrádat," ocenila Merkelovou Dlabajová.