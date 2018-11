V předběžné dohodě o brexitu mezi Londýnem a Bruselem je "pojistka" zabraňující vzniku hranice mezi Irskem a Severním Irskem, která ponechává v evropské celní unii celou Británii. Podle Financial Times (FT) je ale cena, kterou žádá Brusel za tento ústupek, vysoká.

Předběžná dohoda sice nebyla po úterním průlomu ve vyjednávání zveřejněna, informace o údajně asi 500stránkovém dokumentu ale začaly prosakovat do médií.

Záložní plán pro zachování volného pohybu osob a zboží přes irskou hranici by měl být účinný po přechodném období, a to v případě, že by během něj Británie a EU nenašly lepší řešení dosahující stejného výsledku. Podoba pojistky byla v poslední fázi vyjednávání hlavní překážkou, protože původní plán EU by vedl k nastolení rozdílných pravidel v Severním Irsku a zbytku Spojeného království.

Reportér televize ITV Robert Peston však s odkazem na své zdroje uvádí, že ani při novém řešení by neplatily pro celou Británii zcela stejné podmínky. Aktuální podoba severoirské pojistky je podle něj v Bruselu označovaná jako "bazén", přičemž Severní Irsko by skončilo v hlubokém konci a zbytek Británie v mělkém. Jak Peston, tak FT napsali, že Británie by setrvala v unijní bezcelní zóně, avšak Severní Irsko by navíc nadále podléhalo pravidlům jednotného trhu EU.

Proti rámcové dohodě proto už nyní vystupují zástupci severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která v britském parlamentu podporuje menšinový kabinet premiérky Theresy Mayové. DUP požaduje, aby i po brexitu bylo Severní Irsko se zbytkem Británie regulačně "sladěné". "Z toho, co jsme viděli a slyšeli, nemáme dojem, že je to nejlepší možná dohoda," řekl ve středu rozhlasové stanici BBC Radio 4 šéf poslaneckého klubu DUP Jeffrey Donaldson.

Dalším potenciálním problémem pro plán Mayové jsou významné požadavky zanesené do návrhu severoirské pojistky výměnou za ponechání Londýna v celní unii. Britská premiérka podle médií ve světle těchto nepříjemných kompromisů bude zdůrazňovat, že opatření je pouze záložním plánem, k jehož uplatnění nemusí nikdy dojít. Podle Pestona však "nikdo, možná s výjimkou premiérky, neočekává", že se během přechodného období do prosince 2020 objeví lepší řešení. "Naopak, většina unijních politiků očekává, že pojistka bude realitou našich obchodních vztahů po mnoho let," napsal politický editor ITV.

Podle deníku FT aktuální dohoda neumožňuje Londýnu jednostranně působení záložního režimu ukončit. Zastánci tvrdšího brexitu v britské vládě a v Konzervativní straně jistě nebudou nadšeni ani z hrozící povinnosti po přechodném období dodržovat pravidla EU o konkurenci, státních dotacích nebo o ochraně životního prostředí.

FT vysvětlují, že mnoho členských zemí EU bylo překvapeno zahrnutím celní unie do "rozvodové dohody" s Británií, a volalo tak po zárukách, které zajistí po brexitu "rovné hrací pole". "S tímto na paměti přidal (hlavní unijní vyjednavač Michel) Barnier do návrhu dokumentu možná nejpřísnější omezení uvalená na některou ze zemí mimo jednotný trh," napsal list FT.

O předběžné brexitové dohodě bude ve středu jednat britská vláda. Výsledek schůze není zdaleka jasný, neboť několik ministrů v posledních dnech vyjadřovalo výhrady ke kurzu vyjednávání v Bruselu. Buď se premiérce Mayové své ministry podaří přesvědčit, že lepší podmínky nelze vyjednat a že dohoda v současné podobě má šanci na schválení v parlamentu, nebo ministři plán nepodpoří, což by mohlo vést i k rozpadu kabinetu.