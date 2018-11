Satya Nadella začal v Microsoftu pracovat v roce 1992, kdy přešel od amerického výrobce počítačů Sun Microsystems. Tehdy byl jedním z přibližně třiceti indických přistěhovalců zaměstnaných ve společnosti. Titul MBA na University of Chicago získal Nadella až pět let po nástupu do Microsfotu. Během studia však svůj plný úvazek nepřerušil. Každý pátek večer hned po práci létal ze Seattlu do Chicaga a vracel se v pondělí ráno, napsal server Quartz. “Ohromovalo mě, jak tvrdě pracoval,” řekl pro Business Insider dřívější výkonný ředitel společnosti Microsoft Sanjay Parthasarathy, dnes výkonný ředitel společnosti Indix.

Nadella v říjnu letošního roku navštívil svoji alma mater, kde ho vyzpovídal děkan chicagské Booth School of Business Madhav Rajan. Podle shrnutí na webu školy Nadella řekl, že spoustu studentů MBA bylo jako on, a to poměrně dobře vzdělaných a zkušených ještě předtím, než vůbec začali studovat. Škola jim ale může kromě jiného nabídnout možnost rozvíjet vlastnosti lídrů. Při té příležitosti zmínil i tři atributy, které Microsoft u uchazečů o zaměstnání hledá.

Atribut č. 1: Schopnost porozumět

Toto je “nejdůležitější atribut, který každý lídr musí mít - a je často podceňován,” řekl Nadella. “Nepotřebujete lídra, když je všechno jasné, je to jednoduché, vše co musíte udělat je následovat dobře napsaný plán. V nejednoznačné situaci, kde nejsou kompletní informace, záleží právě na lídrovi,” dodal Nadella a pokračoval: “Lidé, kteří jsou schopni orientovat se v situaci, která je v určitém smyslu panická, a kteří umí jako první vnést jasnost v to, co se bude dělat dál, jsou nedocenitelní.”

Atribut č. 2: Dovednost tvořit energii

Nadella tvrdí, že společně s porozuměním potřebují lídři přinést opravdový entuziasmus. “Jednou z klasických věcí, kterým lídři čelí je, že do kanceláře přijde někdo, kdo řekne ´Víte co, jsem dobrý, můj tým je dobrý, ale všechno kolem mě je příšerné.´,” řekl Nadella. “Tohle nevytváří energii,” dodal.

Toto téma Nadella zmínil i ve své knize Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone (Harper Collins, 2017). “Lídři vytváří energii, a to nejen v jejich vlastních týmech ale napříč celou společností,” píše Nadella v knize. “Nestačí soustředit se výhradně na svůj tým. Lídři potřebují inspirovat optimismem, kreativitou, sdíleným odhodláním a vývojem v dobrých i špatných časech.”

Atribut č. 3: Schopnost uspět v prostoru plném překážek

Rada pro rozvíjení třetího atributu je použitelná pro každého, nejen pro ty, kteří mají ambice v byznysu. “Když lídr přijde a řekne: ´Nejsem schopný tohle udělat nebo nejsem schopný dosáhnout úspěchu kvůli všem exogenním faktorům.´ Hádejte, co? Všechno je exogenní,” říká Nadella. “Život je problém plný překážek. Takže nemůžete říct: ´Víte, co? Jen čekám na to, až odstraníte všechny překážky, a bude to dokonalé.”

Děkan chicagské Booth School of Business Madhav Rajan se také ptal, proč Nadella vidí i empatii jako klíčovou vlastnost lídra. Generální ředitel Microsoftu vysvětlil, že jeho pohled významně změnilo narození syna, který je závislý na péči ostatních. Ptal se, proč se to stalo zrovna jemu a jeho rodině, později si však uvědomil, že jemu se nestalo nic, a právě jeho syn potřebuje pomoci. Musel být tátou ale zároveň plnit povinnosti. “Hlavně jsem ale potřeboval vidět svět jeho očima,” dodal Nadella. Proto si myslí, že lídr musí mít při přemýšlení o tvorbě nového produktu nebo byznysu hluboký smysl pro empatii. Podle něj v osobním životě empatii potřebujeme, abychom vůbec mohli jako lidé ve světě existovat. “Je ale také jádrem vývoje produktů. Je jádrem vytváření jakékoliv hodnoty,” uvedl web Nadellovy alma mater.

Satya Nadella (19. srpna 1967) se generálním ředitelem Microsoftu stal počátkem roku 2014. V prvním rozhovoru v nové pozici řekl: “Jediná věc, která mě definuje, je podle mě, že se rád učím. Nadchnu se pro nové věci. Kupuji si více knih než čtu, nebo dokončím.” napsal Time. Ve funkci nahradil Steva Ballmera, který z postu generálního ředitele sám odstoupil. Nadella se tak po 22 letech v Microsoftu stal po Ballmerovi a spoluzakladateli společnosti Billu Gatesovi teprve třetím generálním ředitelem.