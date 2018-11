Britská premiérka Theresa Mayová získala podporu svých ministrů pro připravený text dohody o odchodu Británie z Evropské unie. Předsedkyně vlády to novinářům sdělila po středečním zhruba pětihodinovém mimořádném zasedání kabinetu. Dohoda je podle ní "tou nejlepší, jaké bylo možné dosáhnout".

"Kolektivním rozhodnutím kabinetu bylo, že vláda má podpořit návrh dohody o odchodu (Británie z EU)," uvedla Mayová před svým sídlem v Downing Street 10.

Přijetí dohody s Evropskou unií je podle Mayové "v národním zájmu" a obsah připravené dohody splňuje "slib referenda" z června 2016, ve kterém si Britové odhlasovali odchod z evropského bloku. "Toto rozhodnutí chrání pracovní místa a unii," uvedla dále Mayová s odkazem na unii čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

V krátkém projevu dala premiérka jasně najevo, že existovaly jen dvě alternativy: "Vybudovat budoucnost pro naši zemi nebo se vrátit na začátek a nesplnit slib referenda."

"Pevně věřím, hlavou i srdcem, že toto rozhodnutí je v nejlepším zájmu celého Spojeného království," zakončila proslov ministerská předsedkyně.

Ve středu by se podle zpravodaje listu Financial Times měla Mayová sejít ještě s předsedkyní severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterovou. Ve čtvrtek by pak měla s prohlášením vystoupit v britském parlamentu.

Na rozhodnutí britské vlády celé odpoledne netrpělivě čekali v Bruselu. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier by měl podle Evropské komise na tiskové konferenci vystoupit ve středu ve 21:00 SEČ.

Klíčový krok k brexitu, uvedl Barnier

Dojednaný návrh dohody o brexitu je klíčovým krokem na cestě k odchodu Británie z Evropské unie, řekl ve středu večer hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier. Návrh, který na svém mimořádném zasedání podpořil britský kabinet, už Evropská komise zveřejnila. Dokument má 585 stran a podle Barniera přinese právní jistotu ohledně důsledků brexitu.

Návrh například řeší ožehavou otázku režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a zahrnuje takzvanou "pojistku" pro zachování volného režimu na severoirské hranici. "Bude zde celní unie platná pro celou Británii, jejíž součástí bude i Severní Irsko; Severní Irsko bude nadále podléhat pravidlům jednotného trhu, což je klíčové pro to, abychom se vyhnuli přísnému hraničnímu režimu," uvedl Barnier. "Je to v hospodářském zájmu Severního Irska i Irska," dodal.

Barnier však ve svém vyjádření zároveň zdůraznil, že cesta k hladkému odchodu Británie z EU ještě bude dlouhá a mohou se na ní objevit překážky.

Britská vláda obsah navrhované dohody shrnula v krátkém textu pro veřejnost a média a mimo jiné zdůraznila, že dokument stanoví, že po vystoupení Británie z EU skončí volný pohyb osob. Podle dohody bude platit bezvízový styk pro turisty a budou chráněna práva občanů EU žijících v Británii i Britů žijících v EU.

Text připravené brexitové dohody byl zveřejněn 135 dnů před odchodem Británie z evropského bloku, ke kterému dojde 29. března 2019. Vyjednavači k návrhu dokumentu, který nyní čeká na politický souhlas obou stran, dospěli po více než 19 měsících od zahájení dvouletého období určeného pro vyjednání podmínek odchodu některé členské země z Evropské unie. Britové se pro opuštění EU vyslovili v referendu 23. června 2016 a po více než devíti měsících - 29. března 2017 - Londýn oficiálně oznámil Bruselu záměr odejít z unie.

Dosáhlo se rozhodujícího pokroku, hodnotí Juncker

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve středu zaslal předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis, ve kterém doporučil, aby rada shledala, že v jednáních o brexitu nastal "rozhodující pokrok". Ten je předpokladem pro to, aby Tusk svolal mimořádný summit EU, na kterém by premiéři a prezidenti zemí evropské sedmadvacítky připravenou dohodu s Londýnem schválili. Summit by se podle dřívějších informací mohl konat 25. listopadu.

"Právě jsem poslal dopis předsedovi Evropské rady..., ve kterém (Evropská komise) doporučuje Evropské radě, aby shledala, že bylo dosaženo rozhodujícího pokroku v jednáních o řádném odchodu Spojeného království z Evropské unie," napsal Juncker na twitteru. Reagoval tak na oznámení britské premiérky Theresy Mayové, že její kabinet připravený text dohody o brexitu podpořil. Podle Junckera dosažení rozhodujícího pokroku umožňuje, "aby byla jednání o dohodě o odchodu (Británie z EU) zakončena".

Předseda Evropské rady Tusk se podle tiskové zprávy k dalšímu vývoji vyjádří ve čtvrtek v 8:10 SEČ poté, co se setká s hlavním unijním vyjednavačem pro brexit Michelem Barnierem.