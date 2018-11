Většina Britů se nyní staví proti odchodu své země z Evropské unie a přála by si o budoucnosti Británie rozhodnout v druhém referendu. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila britská stanice Sky News. Předběžnou dohodu, kterou vyjednala vláda premiérky Theresy Mayové v Bruselu, podporuje podle něj jen 14 procent dotázaných.

Britská ministerská předsedkyně ve středu, kdy její vláda podpořila vyjednaný text dohody, uvedla, že možnosti dalšího vývoje jsou nyní pouze tři: její dohoda s EU, žádná dohoda s EU či žádný brexit.

Podle průzkumu Sky News by nyní 54 procent dalo přednost poslední možnosti, tedy setrvání Británie v Evropské unii. Bez dohody by si přálo blok opustit 32 procent dotázaných. Předběžné dohodě, kterou Mayové vláda ve středu schválila, by přednost dalo jen 14 procent respondentů.

Osud premiérky a brexitu mají v rukou poslanci Čtěte zde

Vypsání druhého referenda, ve kterém by si mohli vybrat z jedné ze tří nabízených možností, by si nyní podle průzkumu přálo dokonce 55 procent dotázaných. Proti se jich postavilo 35 procent a deset procent nemělo jasný názor.

Navzdory politickým ranám, které musela v podobě rezignací dvou svých ministrů a několika dalších vládních představitelů Mayová v pondělí přijmout, považuje většina Britů premiérku stále za političku, které lze nejvíce věřit v jednáních o brexitu. V celkovém součtu ale většina lidí podporuje jiné osobnosti než Mayovou. Ministerská předsedkyně je ženou na svém místě podle 31 procent lidí. Na dalších pozicích se umístili lídr opozice Jeremy Corbyn (24 procent), zastánce tvrdého brexitu Jacob Rees-Mogg (18 procent), bývalý ministr zahraničí Boris Johnson (17 procent) a nyní již bývalý ministr pro brexit Dominic Raab (deset procent).