Většina Němců je přesvědčena o tom, že by Angela Merkelová měla kancléřkou zůstat až do konce současného funkčního období, i když se rozhodla skončit v čele křesťanských demokratů (CDU). Ukázal to průzkum veřejného mínění pro televizi ARD.

Aby Merkelová, která je v čele německé vlády už od roku 2005, zemi vedla až do řádných voleb v roce 2021, si podle něj přeje 56 procent dotázaných, opačného názoru je 41 procent. Začátkem letošního roku, tedy ještě v době, kdy nebyla sestavena nová vláda velké koalice CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD), si předčasný konec Merkelové přálo 45 procent Němců, dokončení funkčního období z její strany 49 procent.

Čtyřiašedesátiletá politička sama by ráda kancléřkou zůstala až do řádných voleb, vzhledem ke změnám v CDU ale není vyloučeno, že se jí toto přání nesplní. Jako předsedkyně křesťanských demokratů se Merkelová rozhodla skončit po 18 letech koncem října po několikátém volebním propadu CDU zhruba za poslední rok.

Ani výhled, že ji začátkem prosince nahradí jiný politik, ale zatím na podporu konzervativní unie CDU/CSU nemá pozitivní vliv. Volilo by ji jen 26 procent lidí, což je historicky nízká hodnota. Druhou nejsilnější stranou by se nyní s 23 procenty stali Zelení, jejichž popularita u voličů razantně roste. O třetí a čtvrté místo by se podělili protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokraté se 14 procenty. Pro SPD je to nejhorší výsledek v dějinách tohoto průzkumu. Do parlamentu by pronikli ještě svobodní demokraté (FDP) s osmi procenty a Levice s devíti.

Stranám vládní koalice škodí zřejmě především dojem, jakým kabinet působí. S prací vlády je spokojena jen čtvrtina Němců, celé tři čtvrtiny nikoliv. Nejlépe hodnocenou političkou je přitom Merkelová, s jejíž prací je spokojena polovina dotázaných.