V roce 2016 byl výsledek referenda o vystoupení Británie z Evropské unie poměrně těsný, pro odchod z EU hlasovalo 52 procent britských voličů, pro setrvání zbylých 48 procent. Jak by však občané Velké Británie hlasovali dnes? Na tuto otázku se snaží odpovědět studie společnosti YouGov, která tvrdí, že už v lednu 2019 bude více Britů proti brexitu, než těch pro, uvádí britský deník Independent.

Za předpokladu, že by nikdo z těch, kteří hlasovali v referendu před dvěma lety, nezměnil názor, vyhráli by příznivci setrvání ve sjednocené Evropě. Důvodem je prostá demografická změna - obhájci brexitu totiž postupně vymírají a naopak zastánci setrvání teprve nyní dospívají do věku, kdy mají volební právo. Obecně je mezi mladými více příznivců evropské integrace než mezi starší generací.

Studie také uvádí i přibližná čísla – za rok klesne počet podporovatelů odchodu o 260 000, protože jich 320 000 zemře a 60 000 získá právo volit. Oproti tomu roste v populaci zastoupení odpůrců brexitu, těch za rok přibude 235 000, jelikož jich zemře 160 000, ale 395 000 dosáhne potřebného věku a může již volit.

Právě mladí jsou také zastánci ustanovení druhého referenda, podle YouGov by o něj stálo 75 procent z těch, kteří v roce 2016 ještě nemohli volit. Stejně tak studie říká, že až 87 procent Britů pod 25 let by v novém referendu hlasovalo pro setrvání v Evropské unii. Podle serveru BBC možnost nového hlasování zmiňovali i bývalí britští premiéři John Major a Tony Blair. Jestli k takovému kroku nakonec dojde, není v tuto chvíli jasné, není to však příliš pravděpodobné.

Britové o odchodu své země z Evropské unie rozhodli před zhruba dvěma lety. Teprve ve středu 14. listopadu byla představena první verze dohody upravující dopady brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová společně s celým svým kabinetem dohodu odsouhlasila, většina poslanců ji však kritizuje. Dva ministři po bouřlivém jednání dokonce opustili vládu. Konzervativci v pátek oznámili, že mají dostatek hlasů, aby mohli vyvolat hlasování o nedůvěře současné vládě.

Mayová dohodu brání a zdůrazňuje, že jsou pouze tři možnosti brexitu – současná dohoda s EU, žádná dohoda s EU nebo dokonce žádný brexit. Podle ní nedělala ústupky jen Velká Británie, ale obě strany, navíc se dle jejích slov jedná pouze o první verzi. Přes velkou vlnu kritiky a rezignaci ministra pro brexit je ale Mayová odhodlaná dotáhnout vyjednávání do konce.

Předseda Evropské rady Donald Tusk svolal na 25. listopadu mimořádný summit, který se bude zabývat právě dohodou mezi Velkou Británií a EU. Odsouhlasit ji musí kromě lídrů všech 27 zemí EU také Evropský a britský parlament. Pokud ji britský parlament neschválí, odejde Británie 29. března příštího roku z EU bez dohody a se všemi možnými negativními důsledky.