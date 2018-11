Vraždu saúdskoarabského investigativního novináře Džamála Chášukdžího, k níž došlo začátkem října na konzulátu jeho země v tureckém Istanbulu, nařídil přímo saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán. Podle webu listu The Washington Post (WP), který se odkazuje na zdroje obeznámené se situací, to zjistila americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).

Zjištění CIA odporuje vyjádření saúdskoarabské vlády, že princ neměl s činem nic společného. Američtí úředníci mají ve zprávu CIA velkou důvěru, píše washingtonský deník, pro nějž Chášukdží pracoval. Spojení korunního prince s úkladnou vraždou ztěžuje kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa snahu udržet vztah se svým úzkým saúdskoarabským spojencem, zdůrazňuje The Washington Post.

V článku WP se dále uvádí, že s novinářem před jeho cestou na konzulát, kde si chtěl vyřídit dokumenty pro svatbu se svojí tureckou snoubenkou, hovořil telefonicky saúdskoarabský velvyslanec ve Spojených státech. Princ Chalíd bin Salmán, který je zároveň bratrem korunního prince, měl Chášukdžímu sdělit, že si je má v Istanbulu vyzvednout a ujistit jej, že mu tam nehrozí žádné nebezpečí. Hovor podle zdrojů listu uskutečnil na bratrův pokyn a tajná služba jej monitorovala.

Saúdskoarabský ambasador na twitteru popřel, že by se zavražděným žurnalistou hovořil, nebo mu "z jakéhokoli důvodu" navrhoval, aby jel do Turecka. "Žádám americkou vládu, aby zveřejnila informace o tomto tvrzení," napsal princ. Bílý dům článek ve WP odmítl podle agentury Reuters komentovat s tím, že jde o záležitost tajných služeb. Komentář odmítlo i americké ministerstvo zahraničí.

As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.