Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) připravuje rozsáhlou bezpečnostní prověrku společností Boeing a SpaceX, které budou do vesmíru dopravovat astronauty. Napsal to v úterý deník The Washington Post s tím, že důvodem kontrol je chování zakladatele SpaceX Elona Muska.

Mluvčí NASA Bob Jacobs okolnosti prověrek odmítl komentovat, uvedl ale, že vesmírná agentura se chce ujistit, že obě firmy splňují bezpečnostní požadavky včetně lpění na zákazu drog.

Musk si během nedávného rozhovoru streamovaném na internetu šluknul marihuany a napil se whiskey, což podle informací The Washington Post vedení NASA přijalo s nelibostí. Proto si chce agentura zkontrolovat, jak to v obou společnostech vypadá.

"Musíme americké veřejnosti ukázat, že když posadíme astronauta do rakety, bude v bezpečí," uvedl v rozhovoru šéf NASA Jim Bridenstine. Dodal, že ve SpaceX má velikou důvěru, pokud ale budou zjištěny nedostatky, musí se okamžitě napravit. Kontrola začne v příštím roce a potrvá několik měsíců.

První lety s posádkou plánují SpaceX i Boeing v roce 2019. SpaceX pro pilotované lety vyvinul kosmickou loď Crew Dragon. Na svém webu uvádí, že by první zkušební let bez posádky chtěla uskutečnit již v lednu. Boeing pro dopravu astronautů připravil loď CST-100 Starliner.

Od roku 2011, kdy USA odstavily raketoplány, je americký program vysílání astronautů do kosmu zcela závislý na Rusku, které k pilotovaným letům používá své lodě Sojuz.