Novým šéfem Interpolu byl ve středu zvolen Jihokorejec Kim Čong-jang. Interpol to oznámil na svém twitterovém účtu. Kandidátem na post byl také Rus Alexandr Prokopčuk, vůči jehož nominaci se některé země vymezovaly.

Kim Čong-jang působil jako úřadující šéf mezinárodní policejní organizace po rezignaci Číňana Meng Chung-weje, vyšetřovaného nyní ve své zemi kvůli podezření z přijímání úplatků a z porušení zákona.

Kim Čong-jang byl zvolen v tajném hlasování na dva roky, tedy na období do konce původního Mengova mandátu. Ve svém prohlášení krátce po zvolení Kim na twitteru napsal, že "svět dnes čelí bezprecedentním změnám, jež kladou vysoké nároky na zajištění bezpečnosti". "Potřebujeme jasnou vizi, musíme vystavět most do budoucnosti," uvedl Kim.

Viceprezidentem pro americké země byl zvolen Argentinec Néstor Roncaglia. Mluvčí ruského ministerstva vnitra řekla, že Prokopčuk, který byl dosud viceprezidentem pro Evropu, si svou dosavadní pozici udrží.

Proti Prokopčukově kandidatuře byli Evropané i USA z obav, že Moskva situaci zneužije k pronásledování oponentů. Ukrajina a Litva pohrozily, že v případě Prokopčukova zvolení z Interpolu vystoupí. Moskva kritiku odmítla s tím, že jde o nepřijatelnou politizaci volby.

Valné shromáždění Interpolu se koná tento týden v Dubaji. Kandidaturu Kim Čong-janga podporovaly USA. "Vyzýváme všechny národy a organizace, jež jsou součástí Interpolu a jež respektují právní stát, ke zvolení poctivého šéfa. Myslíme si, že to je případ pana Kima," uvedl před středeční volbou americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Funkce prezidenta je v Interpolu spíše čestná, ale kandidatura šestapadesátiletého ruského generála přesto znepokojila kritiky Ruska, napsala agentura AFP. Obávali se, že se Interpol pod Prokopčukovým vedením stane nástrojem Kremlu. Několik amerických senátorů tento týden vyzvalo delegáty členských zemí Interpolu, aby Prokopčukovu kandidaturu zamítli.

Česká republika je členskou zemí Interpolu a na valném shromáždění ji zastoupila vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce Šárka Havránková. Podle Policejního prezídia Česko nebude sdělovat, koho volilo. Prezídium pouze uvedlo, že výběru předchází konzultace s ministerstvem zahraničních věcí a vybranými zahraničními partnery.

Za skutečného vůdce Interpolu se považuje jeho generální tajemník, jímž zůstává do příštího roku Němec Jürgen Stock.

Ukrajinský ministr vnitra Arsen Avakov Kimovo zvolení považuje za vítězství. "Ruský kandidát byl odmítnut. Tato bitva je vyhrána!" tweetoval Avakov, který předtím tvrdil, že ruské vedení Interpolu by bylo "absurdní a odporovalo by duchu i cílům této organizace".

Interpol vznikl před 95 lety. Sídlí v Lyonu a má zajišťovat spolupráci v policejní oblasti mezi smluvními státy. Jak napsala agentura AP, kritici poukazují na to, že některé země, například Rusko, Turecko, Egypt, Írán nebo Čína, organizaci využívají k pronásledování politických oponentů, novinářů a dalších kritiků tamních režimů. Pravidla Interpolu zakazují zneužívat organizaci k politickým cílům.