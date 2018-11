Británie a ostatní země Evropské unie se domluvily na tom, jak by měly vypadat jejich vzájemné vztahy po brexitu. Dohodu uzavřely v Bruselu britští a evropští vyjednavači a podle očekávání ji na mimořádném summitu v neděli potvrdí lídři členských států EU včetně Česka.

Spojené království a EU chtějí po brexitu uzavřít "ambiciózní, široce založené a vyvážené ekonomické partnerství", stojí v návrhu dohody, který mají HN k dispozici.

Za tímto diplomatickým jazykem se skrývá závazek uzavřít takovou dohodu o vzájemném obchodu, která by předešla nutnosti zavést mezi Británií a unií cla. Cílem je taky domluvit se na takovém režimu na hranicích, který by znamenal co možná nejnižší míru kontroly zboží. Brexit by tak měl vzájemný obchod poznamenat nejnižším možným způsobem.

Unie ale na druhou stranu nepřistoupila na britský požadavek, aby vzájemný obchod dál pokračoval bez jakýchkoliv překážek, jako je tomu nyní, když je Londýn členem EU. Podle zemí unie to není možné za situace, kdy Británie odmítá plnit řadu pravidel spojených s členstvím v jednotném evropském trhu, například umožňovat volný pohyb pracovní síly.