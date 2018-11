Španělský premiér Pedro Sánchez trvá na tom, aby byla pozměněna předběžná dohoda o odchodu Británie z Evropské unie. Na Twitteru uvedl, že pokud k tomu nedojde, Španělsko na nedělním summitu EU o brexitu nepodpoří dojednané podmínky. Madrid předtím žádal, aby "rozvodová dohoda" Británie s EU obsahovala pasáž zabývající se výhradně územím Gibraltaru.

O otázce Gibraltaru, který Londýn považuje za součást Spojeného království, ve středu Sánchez hovořil po telefonu s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Ta prý španělského premiéra ujistila, že má zájem na takové dohodě, která se bude vztahovat nejen na Británii, ale i na Gibraltar a britská zámořská území. Sánchez chce do brexitové dohody začlenit pasáž specifikující, že vyjednávání o budoucích vztazích Gibraltaru s EU se povedou nezávisle na těch mezi Británií a unií. Madrid také požaduje, aby se rozhovory o Gibraltaru mohly vést pouze s jeho svolením.

"Po konverzaci s Theresou Mayovou zůstávají naše pozice vzdálené. Moje vláda bude vždy bránit zájmy Španělska. Pokud nedojde k žádným změnám, budeme vetovat brexit," napsal Sánchez na Twitter.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.