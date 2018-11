V Japonsku se zvyšuje počet prázdných domů, v roce 2013 jich bylo okolo 13 procent a do budoucna se očekává zvýšení tohoto čísla na téměř dvojnásobek, uvádí server CNBC. Tato situace je jedním z projevů demografického vývoje země, kde čtvrtina populace překročila věk 65 let. Mnoho vesnic a menších měst je již úplně prázdných, fenomén se však objevuje i na předměstích velkoměst, do kterých se Japonci často stěhují.

Podle výzkumu Fujitsu Research Institute bylo v Japonsku v roce 2008 zhruba 7,5 milionu domů prázdných, tedy lehce přes 13 procent ze všech domů. Data z roku 2013 ukazují, že se počet opuštěných domovů zvýšil na 8,2 milionu, což činilo 13,5 procenta.

Do budoucna se však očekává výraznější nárůst – v roce 2033 by mělo jít o 20 procent.

V Tokiu, hlavním městě Japonska, se podíl prázdných domů pohybuje okolo 11 procent, ale stejně jako u celé země se očekává nárůst na pětinu.