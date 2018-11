Britští manažeři, kteří se před referendem o odchodu země z Evropské unie v červnu 2016 příliš neprojevovali, nyní podle listu Financial Times zaujali jasný postoj. Podporují premiérku Theresu Mayovou a její návrh dohody s EU. "Není to zrovna perfektní dohoda, je to pracně vydobytý kompromis," prohlásila minulý týden na výroční konferenci Konfederace britského průmyslu (CBI) její generální ředitelka Carolyn Fairbairnová.

Většina britských firem podle ní oceňuje, že podle navrhované dohody by si země měla udržet svoji pozici vůči EU (tedy hlavně volný obchod se zbožím a službami) během přechodného období. To bude následovat po "oficiálním" odchodu Británie 29. března 2019. Mělo by trvat nejméně do konce roku 2020, ale nejspíš bude delší, což by britské firmy i jejich partneři v EU uvítali. Na druhé straně by to ale znamenalo prodloužení nejistoty.

Pokud parlament v Londýně dohodu s EU schválí, britské hospodářství by mohlo v příštím roce mírně zrychlit tempo svého růstu z letos očekávaných 1,3 na půldruhého procenta, uvádí v poslední analýze, kterou mají HN k dispozici, Daniel Vernazza, hlavní ekonom italské UniCredit Bank pro Británii.

"Pokud dohoda v parlamentu projde, lze očekávat, že se britské firmy pustí do nových investic, které letos vzhledem ke značné nejistotě odložily," konstatuje Vernazza.

Pokud nastane tvrdý brexit, hospodářský růst Británie bude příští rok činit pouze 0,3 procenta, což by bylo nejméně od globální finanční krize v roce 2009, kdy ostrovní ekonomika o 4,2 procenta klesla. Vyplývá to z nedávné studie zveřejněné britským Ústavem pro hospodářský a sociální výzkum (NIESR). A naopak, bude-li dosaženo dohody o podmínkách odchodu, může britské hospodářství v příštím roce počítat se vzestupem o 1,9 procenta, což by bylo nejvíce od roku 2015, uvádí NIESR.