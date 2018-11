Francouzská policie použila v sobotu v centru Paříže slzný plyn a vodní děla proti demonstrantům protestujícím proti plánovanému zdražení pohonných hmot, hlásí média. Demonstranti, jejichž počet reportéři dopoledne odhadovali na stovky a nyní na tisíce, se i přes zákaz pokusili slavnou třídu Champs-Elysées přehradit barikádami, ale těžkooděnci je vytlačili k Vítěznému oblouku. Policie oznámila, že do "zakázané zóny" u Elysejského paláce, sídla hlavy státu, nikdo nepronikl. Incidenty přičítá stovce přívrženců krajní pravice v davu. Podle deníku Le Monde se protesty na ostrově Réunion, v Marseille či Bordeaux konají v klidu.

V 15:00 SEČ na demonstracích "žlutých vest" registrovalo francouzské ministerstvo vnitra přibližně 81 tisíc účastníků. Pětatřicet demonstrantů již bylo zadrženo a 22 skončilo ve vazbě. Osm lidí včetně dvou četníků utrpělo podle ministerstva zranění.

Ministr vnitra Christophe Castaner podle agentury AFP uvedl, že v 11:00 se demonstrace v Paříži zúčastnilo asi 8 tisíc lidí. Z vyprovokování střetů obvinil "ultrapravicové buřiče", kteří zareagovali na pobídku šéfky krajně pravicového Národního sdružení. Marine Le Penová se totiž v pátek pozastavovala nad tím, proč by francouzský lid nesměl demonstrovat po Champs-Elysées. Nyní se podle agentury AFP ohradila, že k žádnému násilí nikdy nevybízela.

Tváří tvář neústupnosti vlády prezidenta Emmanuela Macrona spustilo v sobotu hnutí "žlutých vest" druhou fázi protestů proti plánovanému zvýšení daní z pohonných hmot od Nového roku. V centru Paříže se v sobotu čekají desetitisíce demonstrantů. Minulou sobotu se demonstrací a silničních blokád zúčastnilo na 300 tisíc lidí.

Podle listu Le Figaro se demonstranti, kteří se původně shromáždili na místě vyhrazeném pro demonstraci u Eiffelovy věže, přesunuli také na Champs-Elysées, kde úřady demonstraci zakázaly. Dav před policejním kordónem postupně narůstal, stejně tak stoupalo napětí, až vypukly střety.

Kromě Paříže se protesty konají také v regionech. Například na dálnici u Angers na západě země protestující zpomalují dopravu na "hlemýždí" tempo. "Jeďte, je to zdarma. Zaplatí Macron," vybízela motoristy asi stovka demonstrantů, kteří u Laval otevřeli mýtnici, kde se jinak platí poplatky za jízdu po dálnici. Asi 60 žlutých vest demonstruje před prefekturou ve městě Aurillac, vypočítal Le Parisien na svém webu.

