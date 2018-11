Británie a ostatní země Evropské unie schválily dohodu o tom, jak bude vypadat brexit. Jenže navzdory tomu stále reálně hrozí, že brexit bude "divoký" – tedy že schválená dohoda zůstane jen na papíře a Spojené království odejde z EU "ve zlém" bez jakékoliv vzájemné domluvy o tom, co bude následovat. To by podle odhadů odborníků nejspíš mělo dramatické ekonomické dopady pro státy unie, ale především pro Brity.

Když je dohoda o brexitu podepsaná, co nastane teď?

Dohoda začne platit, jen když ji schválí poslanci britské Dolní sněmovny a poslanci Evropského parlamentu.

Jak hlasování dopadne?

V Evropském parlamentu nejspíš se schválením podmínek brexitu nebude žádný problém. Úplně jiná je ale situace v britské Dolní sněmovně, která bude o dohodě jednat příští měsíc – proti chce hlasovat jak opozice, tak několik desítek poslanců vládní konzervativní strany. Premiérka Theresa Mayová tak pro dohodu momentálně nemá většinu hlasů.

Co by "divoký" brexit znamenal?

Na pozemní hranici i v přístavech či na letištích by začaly fungovat podrobné kontroly podle pravidel Světové obchodní organizace. Experti se shodují, že to povede ke kolonám, které například v přístavech Calais či Dover dosáhnou mnoha desítek kilometrů. To by vážně narušilo obchod mezi Británií a EU. V těchto kolonách by nejspíš uvízly taky tisíce občanů, kteří by zrovna chtěli do nebo z Británie jet vlakem nebo letět. Pokud by obě strany striktně trvaly na mezinárodním právu, tak by se letecký provoz mezi Spojeným královstvím a EU úplně zastavil, protože pro jeho pokračování by nebyl žádný právní rámec. Evropská komise už ale dala najevo, že si pro tento případ přeje dojednat krizové opatření, aby letadla mohla dál létat. Musela by s tím souhlasit i Británie, což se předpokládá.

Kolik by "divoký" brexit stál Brity nebo Čechy?

Přesnější odhady neexistují. Britský ministr financí Philip Hammond tvrdí, že pokud by něco takového nastalo, Británie si bude muset každý rok až do roku 2033 půjčit v přepočtu o 2,3 bilionu korun víc, než pokud by si s EU vyjednala obchodní dohodu. Britští euroskeptici to označují za strašení. Dopady "divokého" brexitu na firmy nebo na peněženky běžných občanů zatím nikdo nevyčíslil.

Prakticky všichni ekonomové se shodují, že brexit, ať už po domluvě nebo bez ní, zasáhne výrazně víc Británii než státy EU. Dopady by ale pocítili všichni – například pro Škodu Auto je Británie třetím nejvýznamnějším trhem, který se dá svou velikostí srovnat s českým.