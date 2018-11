Britská premiérka Theresa Mayová se s lídry ostatních zemí Evropské unie dohodla na tom, jak by měl vypadat brexit. V rozhádaném londýnském parlamentu ale momentálně pro tuto dohodu nemá většinu. A tak se vyjednanou podobu brexitu snaží prosadit pomocí výzvy ke všem občanům Velké Británie – doufá, že ti následně na své poslance zatlačí, aby dohodu v parlamentu schválili.

Dolní sněmovna bude o smlouvě hlasovat v prosinci. Pokud by ji odmítla, vážně by hrozilo, že Spojené království z EU odejde bez jakékoliv dohody. To by mělo následky pro ekonomiku všech států unie, ale dopady na Británii by byly jednoznačně nejtvrdší.

Podle Mayové je potřeba dohodu schválit už proto, aby se Britové mohli konečně začít zabývat něčím jiným, než brexitem. Od referenda v červnu 2016, kdy odchod z EU odhlasovali, se totiž stále nedokázali domluvit na tom, jakou podobu brexitu vlastně chtějí.

Pokud poslanci dohodu se státy EU neschválí, pouze tím "otevřou dveře dalším rozbrojům a další nejistotě". Tak zní citace z projevu premiérky, který přednese v Dolní sněmovně v pondělí odpoledne (16:30 SEČ). Mayová varuje odpůrce dohody hlavně před "divokým" brexitem bez jakékoliv dohody. Další variantou je podle ní to, že Spojené království z EU vůbec neodejde, což by popřelo vůli občanů, kterou vyjádřili v referendu.