Americké Ohio zavádí jako první stát v USA možnost platby daní v nejznámější světové kryptoměně bitcoin. S rozhodnutím přišla místní vláda v době, kdy bitcoin výrazně ztrácí na hodnotě. Loni touto dobou přitom měna strmě stoupala.

Trend investic do této kryproměny je však stále přítomný. Pro tento účel zprovoznila místní vláda speciální platformu OhioCrypto.com, pomocí které mohou firmy své daňové nedoplatky zaplatit od pondělí 26. listopadu přes internet, uvedl server The Verge.

Podle serveru Quartz se možnost alternativní platby bude zprvu týkat jen firem oprávněných na území státu platit daně, v budoucnu by však měla být umožněna i jednotlivcům a do nabídky by měly přibýt i další virtuální měny. Všechny platby budou zpracovávané třetí stranou, tzv. blockchain databází BitPay, která zajistí anonymitu operací a zamezí neoprávněným transakcím.

Proces je velmi jednoduchý, plátci na webových stránkách zadávají své státní registrační číslo, předem určenou výši daně a zdaňovací období, poté skrze svou virtuální peněženku zaplatí požadovaný zůstatek.

Pro mnohé tkví přitažlivost kryptoměn právě v neregulovanosti, na mnoha místech ve světě se používají i na černém trhu k nákupu drog či zbraní. Představitelé státu Ohio však věří, že se tento trend může, i díky pozitivnějšímu postoji politiků, do budoucna radikálně změnit.

Podle státního pokladníka Johna Mandela, který je údajným otcem myšlenky, probíhá platba okamžitě, je bezpečná, s nízkými poplatky a maximálně transparentní. Systém pokrývá 23 různých druhů daní, mezi nimi třeba daň z pohonných hmot, daň z obratu, srážkovou daň či daň z veřejných služeb, napsal server The Next Web.

Server Bussines Insider uvádí, že o podobném systému výběru daní uvažovaly i státy Arizona, Georgia či Illinois, na rozdíl od Ohia však nejprve chtěly měně přidělit právní status, což se nepovedlo, a návrhy tak neprošly legislativním procesem.

Vývoj hodnoty bitcoinu: Ovládání náhledu: Poslední aktualizace: Powered by CoinDesk