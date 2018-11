Čínský vědec Che Ťien-kchuej podle svých slov geneticky upravil lidské plody, ze kterých se poté narodila dvojčata. Zjistil tak, jak pomoci párům nakaženým HIV, aby i přes těžkou chorobu mohly mít děti, které by budoucí infekci HIV odolaly. Pokusy, které ale čínský vědec údajně provedl, zatím nelze nezávisle ověřit. Pokud by se jeho slova potvrdila, šlo by pak o první geneticky upravené děti na světě.

Vědec se údajně se snažil vyléčit neplodnost sedmi párů a u jednoho byl pokus úspěšný. Cílem genetické úpravy embryí podle něj bylo umožnit HIV pozitivním otcům zplodit děti, u nichž by bylo nižší riziko nákazy tímto virem, který způsobuje nevyléčitelný syndrom získaného selhání imunity (AIDS).

Na projektu pracoval i americký vědec Michael Deem. To otvírá etický úhel pohledu na celou problematiku. V USA nebo třeba v Británii jsou úpravy lidské DNA zakázané. Tyto změny se totiž mohou projevit i u další generace, v sázce je pak poškození některých jiných genů.

Několik vědců zkoumalo materiály, které vědec Che Ťien-kchuej poskytl AP. Dosavadní výsledky pokusů nejsou podle nich dostačující pro to, aby mohli potvrdit, že genetické úpravy fungují, nebo aby vyloučili případné poškození dalších genů.

"Je to bezcharakterní experiment na lidech, který se nedá jakkoliv morálně či eticky obhájit," řekl agentuře Bloomberg odborník na genetické úpravy a editor časopisu o genetice Kiran Musunuru z Pensylvánské univerzity.

Genetické inženýrství, které upravuje geny s HIV, má ale ve Spojených státech i své zastánce. "Myslím, že je to opodstatněné. Virus HIV je stále rostoucí hrozbou pro veřejné zdraví," uvedl podle Bloombergu známý genetik George Church z Harvardovy univerzity.

Čínský vědec se hájí tím že měl k experimentu povolení od čínských úřadů i souhlas zúčastněných partnerských párů. Ty se oficiálně účastnily programu nazvaného "vývoj vakcíny proti AIDS". Do jaké míry účastníci rozuměli rizikům, která pro ně z pokusu vyplývají, není jasné.

Che Ťien-kchuej vystudoval v USA. Nyní působí na univerzitě ve městě Šen-čen, o svém projektu informoval před mezinárodní konferencí, která začíná v Hongkongu v úterý.

"Upravuji gen plodu nesoucího HIV, protože v Číně je toto onemocnění velkým problémem. Snažil jsem se potlačit receptor CCR5, díky kterému se může vir HIV dostat do buňky," popsal čínský vědec svou práci. V posledních letech vědci totiž zjistili, že mutace CCR5 vede k rezistenci vůči viru HIV či k lepší prognóze po nákaze.

Už v roce 2015 informoval vědecký časopis Nature o práci čínských vědců, kteří jako první na světě provedli úpravu genomu lidských embryí. Použili ale přitom "neživotaschopná" embrya.