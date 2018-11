Světový obchod čelí nejhorší krizi od roku 1947, volný obchod v současné době ohrožuje protekcionistická vlna. V rozhovoru se zpravodajským serverem BBC to prohlásil šéf Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevedo, který je nyní v Buenos Aires na summitu největších ekonomik světa G20.

"Řekl bych, že to je nejhorší krize ne pro WTO, ale pro celý multilaterální obchodní systém od GATT, Všeobecné dohody o clech a obchodu, která předcházela WTO a která vznikla v roce 1947," řekl Azevedo. "Je to okamžik, kdy jsou napadány a zpochybňovány některé ze základních principů organizace, zásady spolupráce, principy nediskriminace a já si myslím, že je to velmi vážné," dodal.

Azevedo přitom poukázal na obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou, které budou v agendě argentinského summitu dominovat.

Spojené státy a WTO jsou nyní ve sporu kvůli odvolacímu orgánu, který rozhoduje o sporech mezi státy a který je stěžejním prvkem celé organizace. Washington v poslední době blokuje jmenování nových soudců WTO, kteří rozhodují v obchodních sporech, což ohrožuje fungování WTO. Washington si stěžuje, že soudci WTO překračují své pravomoci a nespravedlivě rozhodují ve prospěch Číny a některých dalších zemí na úkor USA. Pokud se situace brzy nevyřeší, bude činnost WTO už v příštím roce ochromena.

Azevedo nicméně uvedl, že členské státy WTO jednají o "plánu B", aby zabránily kolapsu odvolacího orgánu a umožnily mu pokračovat v činnosti. "Samozřejmě je velkou otázkou, zda budou Spojené státy součástí tohoto plánu. Kdyby nebyly, řekl bych, že urovnání sporů s USA bude ohroženo," řekl Azevedo.