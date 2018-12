Ředitel NASA Jim Bridenstine oznámil, že o možnost podílet se na přípravě letu na Měsíc se bude ucházet devět firem. Uvedl to deník The Washington Post. NASA zaplatí celkem přes 2,5 miliardy dolarů a přenechá těmto firmám veškerou logistiku spojenou s letem, jehož cílem bude podrobnější průzkum povrchu Měsíce a snaha najít na něm zdroj vody. Příští let by se mohl uskutečnit již v roce 2019, kdy bude shodou okolností 50. výročí prvního přistání na Měsíci. Ovšem tentokrát to bude bez lidské posádky.

Mezi vybranými devíti firmami se objevují méně i více známá jména. Známější Lockheed Martin Space Systems spolupracoval s NASA již několikrát, oproti tomu např. Orbit Beyond vzniklo teprve před třemi měsíci, uvádí server Quartz. Firmy Astrobotic and Moon Express by měly mít na starosti pouze roboty, kteří se letu zúčastní. Patrně nejznámější firmy v oblasti vesmírných technologií – SpaceX či Blue Origin – se tohoto programu nezúčastní vůbec.

Podle Bridenstina je spolupráce se soukromými firmami jedním ze způsobů, jak se může lidstvo na Měsíc dostávat častěji – naposledy se člověk po jeho povrchu procházel v roce 1972. Americký prezident Donald Trump loni v prosinci označil "návrat" Američanů na Měsíc za jeden z cílů jeho vlády.

Častější lety na jeho povrch jsou důležité především pro vědu – díky novým technologiím bude možné prozkoumat i jeho dosud neprobádané části a je tu také prostor pro experimenty jinde neproveditelné. Kupříkladu alobal, který na Měsíc umístili astronauti NASA jako součást experimentu v roce 1969, zachytával po celou dobu sluneční paprsky a ještě 20 let poté to byl nejpřesnější záznam slunečního záření, který bylo možné získat, vysvětluje server CNN.

Na Měsíci strávili astronauti v součtu zatím 16 dní, a protože má NASA kromě častějších letů v plánu i důkladný výzkum, chce v roce 2023 poslat na jeho oběžnou dráhu skupinu astronautů, kteří by až po několika letech přistáli i na jeho povrchu. Na účastnících tohoto letu by se měl zároveň změřit vliv dlouhého pobytu ve vesmíru na zdraví člověka. Části tohoto vesmírného "obydlí", které bude obíhat okolo Měsíce, a ve kterém budou astronauti několik let pobývat, se již nyní staví.

Díky letům na Měsíc by se NASA měla postupně připravit také na vůbec první přistání lidí na Mars, což je jejím dlouhodobým cílem. Stejný cíl má např. také společnost SpaceX miliardáře Elona Muska, který loni oznámil, že na Mars vyšle lidi již v roce 2024.