Ze všech zahraničních studentů, kteří stojí o vízum a možnost studovat ve Spojených státech, mají čínští občané 30procentní, a tedy největší podíl. Jejich vliv na ekonomiku USA je natolik důležitý, že Univerzita Illinois v Urbana Champaign se rozhodla pojistit proti významnému poklesu počtu čínských studentů, respektive proti poklesu vybraných peněz z jejich školného, napsal server Quartz.

Fakulty podnikání a inženýrství této univerzity podepsaly tříletou smlouvu s utajeným pojišťovacím makléřem na krytí 60 milionů dolarů, za což ročně zaplatí 424 tisíc dolarů. Pojištění se fakultám vyplatí v případě, kdy by celkový příjem pocházející z čínských peněženek klesl alespoň o 20 procent za rok, a to kvůli "specifickým a identifikovatelným událostem", řekl pro Times Higher Education Jeff Brown, děkan Gies College of Business na Univerzitě Illinois. "Těmito příčinami mohou být věci jako omezení víz, pandemie nebo obchodní válka. Něco takového, co by bylo mimo naši kontrolu," vysvětlil.

Jedná se o údajně první smlouvu tohoto typu na světě, přičemž americká univerzita o jejím uzavření uvažuje už od roku 2015. V roce 2017 vstoupila do dohody, ale bankovní makléř až doposud nedal povolení smlouvu zveřejnit. Podle děkana Browna pojištění pokryje ztráty univerzity v případě, že by byl úpadek krátkodobý, a koupí univerzitě čas na provedení změn, pokud by šlo o dlouhodobější problém.

Podle serveru Quartz bylo v červenci 2018 v USA asi 340 tisíc čínských studentů. "V USA jsou (mezinárodní studenti) nesmírně důležití," uvedla pro Public Radio International Geraldine Richmond, členka Národní vědecké rady a profesorka chemie na Univerzitě Oregon. Podle ní je na univerzitě více než 50 procent absolventů v technickém sektoru právě ze zahraničí.



Úroveň vzdělání čínských studentů v USA (červenec 2018, Department of Homeland Security). Zdroj: Quartz

Vztahy mezi USA a Čínou jsou v současnosti více než napjaté kvůli narůstajícím ekonomickým neshodám. V červnu 2018 například americké ministerstvo zahraničí zkrátilo délku víz garantovanou absolventům některých oborů, aby zamezilo hrozbě krádeži duševního vlastnictví. Víza už tak nejsou vydávána na nejdelší možnou dobu, ale jsou limitována, informoval server The Verge. Délka víz například studentům letectví nebo robotiky se podle Reuters snížila z pěti let na jeden rok.