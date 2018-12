Arabský rozkol v Perském zálivu graduje. Vzájemný bojkot Saúdské Arábie a Kataru mění historii Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Katar, který je členem organizace už 57 let a vstoupil do ní v době, kdy ještě ani nebyl formálně nezávislým státem, ropný kartel opouští.

Stane se tak s první sekundou roku 2019, oznámil v pondělí katarský ministr energetiky Sáad Kábí před summitem OPEC ve Vídni. Ten začíná ve čtvrtek a zúčastní se ho také Rusko, které sice není členem kartelu, ale s jeho členskými zeměmi svoji produkci a vývoz ropy koordinuje.

Je to poprvé, co arabský člen OPEC odchází. To, co ale znamená velký krok pro Katar, je z hlediska cen ropy na trhu jen malým krůčkem pro svět. Emirát denně těží zhruba 600 tisíc barelů a podílí se na celosvětové produkci jen z 1,8 procenta. Nedá se tak očekávat, že by jeho odchod z organizace příliš zahýbal s cenami ať už dolů, nebo nahoru.

V minulosti ale Katařané fungovali v rámci kartelu jako prostředník mezi členy, kteří se neshodovali v názorech na objem těžby a výši cen. Zároveň byl katarský emír, který má tradičně dobré vztahy s Kremlem, prostředníkem mezi OPEC a Ruskem.

Větší dopad má aktuální rozhodnutí na politickou stabilitu v Perském zálivu a s tím spojenou důvěru trhů a investorů. Katar od loňska čelí tvrdému embargu Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Bahrajnu. Těmto státům vadí, že se katarský emír rozhodl jít vlastní a přitom velmi ambiciózní cestou v zahraniční politice. Sblížil se totiž s Íránem, hlavním regionálním rivalem Saúdské Arábie.