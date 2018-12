Z kazašského kosmodromu Bajkonur se v pondělí poprvé po neúspěšném říjnovém startu vydala k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) ruská pilotovaná raketa Sojuz. Tříčlenná posádka, jejímiž členy jsou Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques, má k ISS dorazit v pondělí večer v 18:35 SEČ a na oběžné dráze má strávit 194 dnů.

Loď Sojuz MS-11 úspěšně vynesla na oběžnou dráhu nosná raketa Sojuz-FG, tedy stejný typ, který 11. října nedokázal dopravit na stanovenou dráhu kosmickou loď Sojuz MS-10 s dvoučlennou posádkou. Po oddělení prvního stupně rakety tehdy selhal motor druhého stupně a ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a Američan Nick Hague se s použitím záchranného systému museli vrátit na Zemi.

Velitel lodi Sojuz MS-11 Kononěnko se vydal na oběžnou dráhu už počtvrté, pro McClainovou a Saint-Jacquesa šlo o první start. Jejich let se měl původně uskutečnit až koncem prosince, o změně data bylo rozhodnuto kvůli říjnové havárii.

Nosná raketa Sojuz-FG prošla podle ruských médií před dnešním startem důkladnou prověrkou, ostrý test tento typ absolvoval v polovině listopadu, kdy raketa Sojuz-FG na oběžnou dráhu úspěšně vynesla nákladní loď Progress.

Na ISS je nyní tříčlenná posádka, kterou tvoří Rus Sergej Prokopjev, Američanka Serena Auňónová Chancellorová a Němec Alexander Gerst. Na Zemi by se měli vrátit 20. prosince. Ovčinin a Hague, jejichž říjnový let se nezdařil, by měli náhradní start absolvovat v příštím roce.