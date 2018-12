Ministři dopravy členských států EU se v úterý shodli na své vyjednávací pozici v otázce klíčové reformy dopravního sektoru. Ta se týká mimo jiné pracovních podmínek řidičů kamionů, pravidel vysílání řidičů a přístupu na trh silniční dopravy. Zejména na řidiče mezinárodní kamionové dopravy by se pak nově měla za určitých podmínek vztahovat jiná pravidla než na ostatní pracovníky vyslané do ciziny, což je krok, o který ČR dlouhodobě usiluje.

Součástí dohody je úplné vynětí transitu a bilaterální přepravy z pravidel vysílání pracovníků, což je něco, o co ČR dlouhodobě usilovala. V otázce takzvané kabotáže, tedy provozování dopravy uvnitř jiného členského státu, zůstává zachován stávající režim umožňující tři operace v sedmi dnech.

Nově je pak stanoveno období takzvaného cooling off, neboli přestávky mezi kabotáží, v podobě pěti dní. Řidiči je podle pravidel umožněno trávit dva zkrácené týdenní odpočinky po sobě v kabině vozidla, pravidelný týdenní odpočinek musí ale trávit mimo vozidlo. Dopravce musí organizovat práci řidiče tak, aby mu bylo umožněno vrátit se domů každé tři nebo čtyři týdny, a to v závislosti na čerpání odpočinku. Dále by podle nových pravidel měla vozidla provozující mezinárodní dopravu a kabotáž být do konce roku 2024 vybavena smart tachografy druhé generace. V mezidobí bude řidič muset zadávat kód země v současném tachografu ihned po překročení hranic.

"A dohoda je na světě. Po roce a půl velmi ostrých jednání se členské státy dohodly na budoucích pravidlech mezinárodní silniční dopravy v EU. Poslední krok byl jednoznačně nejtěžší. Teď je řada na Evropském parlamentu," napsal na Twitteru Jaroslav Zajíček z českého zastoupení při EU.

"Úterní dohoda je o zajištění spravedlivějších pravidel pro řidiče a dopravce a zvýšení efektivity národních kontrolních úřadů. Profesionální řidiči budou těžit z lepších pracovních podmínek a dopravci operující napříč různými členskými státy budou mít větší právní jistotu," uvedl rakouský ministr dopravy a inovací Norbert Hofer.