Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí varovala, že genetické modifikování lidského embrya by mohlo mít "nezamýšlené následky". Oznámila rovněž vytvoření panelu expertů, kteří mají prozkoumat zdravotní dopady úpravy genů a stanovit v této souvislosti jasná pravidla a standardy. Informovala o tom agentura Reuters. Čínská vláda minulý týden nařídila dočasně zastavit práci lékařského týmu, který tvrdí, že geneticky modifikoval lidská embrya.

Čínský vědec Che Ťien-kchuej tvrdí, že geneticky upravil několik lidských embryí a že se z nich narodila dvojčata. Jeho tvrzení nelze nezávisle ověřit. Pokud by se ale potvrdilo, šlo by o první geneticky upravené děti. Holčičky se podle vědce narodily před několika týdny.

Genetické přepisování u lidských embryí je zakázáno v Británii, USA i řadě dalších zemí světa. Mnozí ho považují za neetické i nebezpečné. Panují totiž obavy z přenosu genetických mutací na další generace. V rámci výzkumu provedlo už více vědců genetickou editaci lidských embryí, ale upravená embrya nechali vyvíjet jen krátce v laboratorních podmínkách.

"Genetické úpravy by mohly mít nezamýšlené následky, jde o neprobádané vody a je potřeba to brát vážně," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus s tím, že WHO dává dohromady panel expertů, který se bude tématem zabývat. "Hovoříme o lidských bytostech...musíme být velice opatrní, pracovní skupina bude vše podnikat s naprostou otevřeností a transparentně," dodal.