Páteční a sobotní sjezd CDU v Hamburku se stane jevištěm pro první dějství odcházení Angely Merkelové. Po 18 letech budou mít konzervativci, kteří jsou nejsilnější parlamentní stranou, ve svém čele novou tvář.

Na konci října kancléřka oznámila, že nehodlá obhajovat funkci předsedkyně strany. Rozhodnutí přišlo po sérii volebních propadů − ať už v zemských volbách v Hesensku, nebo v případě sesterské Křesťansko-sociální unie (CSU) v Bavorsku. Tomu všemu předcházely spory uvnitř vládních stran nejen o migraci. V čele kabinetu plánuje Merkelová zůstat do konce volebního období, tedy do roku 2021.

Volební klání je v rámci CDU výjimečné. Na předsedu většinou kandiduje jediný politik, zatímco v posledních týdnech objížděly regionální konference tři výrazné osobnosti - generální tajemnice strany a bývalá premiérka ve spolkové zemi Sársko Annegret Krampová-Karrenbauerová, vnitrostranický oponent Merkelové Friedrich Merz a Jens Spahn z konzervativního křídla

strany.

Z byznysu zase do politiky

Křesťanskodemokratické unii (CDU) léta vládnou ženy. Angela Merkelová jí předsedá od roku 2000. Generální tajemnicí strany je Annegret Krampová-Karrenbauerová, která nyní v nadcházejících partajních volbách míří na nejvyšší post − předsednický. Zabránit jí v tom podle průzkumů stranického i veřejného mínění může Friedrich Merz (63). Muž, který byl léta vnitrostranickým oponentem Merkelové.

Protřelý politik, právník, byznysmen a také lobbista vystupoval na regionálních konferencích CDU (před sjezdem se jich konalo osm) razantně a sebevědomě. Spolustraníkům a všem občanům Německa slibuje "nový začátek" a "silnou CDU" hájící tradiční křesťanské hodnoty.

"Naše strana v posledních letech nedala podnět k žádné veřejné diskusi k některému z klíčových témat," prohlásil Merz minulý týden. Podle něj CDU hrozí "sociáldemokratizace". V očích voličů ji podle něj poškodilo, že sociální demokracii příliš ustupovala a sdílela její hlavní témata, místo aby nastolila vlastní.

Na konferenci v durynském Seebachu překvapil ostrým prohlášením, že v Německu je nutné zahájit diskusi o právu na azyl. "Jsme jediná země na světě, jejíž ústava zaručuje individuální právo na azyl a tak by to nemělo být," uvedl. Za to si vysloužil kritiku jak z řad vlastní strany, tak i mimo ni. Merz se poté snažil uhladit hrany. "Právo na azyl samozřejmě nezpochybňuji, ale témata jako přistěhovalectví, migrace a azyl lze vyřešit pouze v celoevropském kontextu," podotkl.

Friedrich Merz byl zhruba deset let mimo vysokou politiku. Zkušenosti s ní má ale značné. V období 1989 až 1994 seděl v Evropském parlamentu, poté byl asi 15 let poslancem Spolkového sněmu, kde několik let dokonce vedl poslaneckou frakci CDU/CSU. Vedle toho stihl četné "vedlejší aktivity". Jako právník zasedal v dozorčích radách řady firem.