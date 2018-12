Australští vědci podle nově zveřejněné studie vyvinuli způsob, jak odhalit rakovinové buňky kdekoliv v lidském těle během deseti minut. Prohlídka navíc nevyžaduje téměř žádné diagnostické nástroje, uvedla na svém webu CNN.

Pro novou metodu byly zásadní výzkumy z queenslandské univerzity. Ty ukázaly, že rakovinové buňky umístěné ve vodě vytváří jedinečnou strukturu DNA.

"Zjištění, že rakovinové molekuly DNA tvoří oproti normální DNA úplně odlišnou trojrozměrnou nanostrukturu, byl průlom, který umožnil zcela nový neinvazivní přístup k rozpoznání rakoviny v jakékoli tkáni včetně krve," upřesnil profesor Matt Trau. Objev by tak mohl odhalit rakovinu u lidí daleko dříve než dosud běžně užívané metody. Vyplývá to z publikovaného dokumentu Nature Communications.

"Vytvořili jsme levné a přenosné detekční přístroje, které by měly tyto struktury odhalit. Možná by to mohlo jít i s mobilním telefonem," dodal Trau.

Deset minut dlouhé vyšetření bylo sice již vyzkoušeno na lidské molekule DNA, k jeho použití na živých pacientech je nicméně potřeba provést ještě řadu klinických studií. Ty by měly ukázat, jak brzy bude možné rakovinu odhalit a jestli lze touto metodou posoudit i účinnost případné léčby.