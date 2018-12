Policie v souvislosti se sobotním protestem spojovaným s hnutím takzvaných žlutých vest zadržela v Paříži 554 demonstrujících, z toho 335 osob umístila do policejní vazby. Zavřené zůstaly památky, jež jsou symbolem francouzské metropole, stejně jako obchody podél bulváru Champs-Élysées.

Mezi zatčenými jsou podle policie lidé, kteří chystali "násilné akce proti jiným osobám a ničení majetku".

Les manifestants Porte Maillot se dirigent vers le périphérique parisien #GiletsJaunes pic.twitter.com/nMBNmdj6CC — Philippe Mirkovic (@phmirkovic) 8. prosince 2018

Rozptýlené skupinky "žlutých vest" míří k pařížskému městskému okruhu.

V ulicích Paříže je nasazeno 8000 policistů, kteří mají k dispozici obrněné transportéry. V celé Francii pak na pořádek bude dohlížet 89 tisíc příslušníků pořádkových složek. Během násilností, které Paříž zažila minulý víkend, radikálové útočili na policisty, rabovali obchody, zapalovali domy a auta. V Paříži bylo 130 lidí zraněno, přes 400 jich policie zadržela.

Lidé se v sobotu nedostanou na Eiffelovu věž, zavřený je také Vítězný oblouk, věže katedrály Notre-Dame či muzea Louvre, Orsay a Centre Pompidou. Byla zrušena řada divadelních představení i fotbalové zápasy.

Video Video Policie v Paříži použila proti demonstrantům slzný plyn

Francouzští politici tvrdí, že současné protesty, které se kromě Paříže přelily i do dalších regionů, se jejich organizátorům z takzvaného hnutí žlutých vest, vymkly z rukou. Členové hnutí pojmenovaného po reflexním oděvu, který patří do povinné výbavy aut, se původně bránili proti zvýšení daně z pohonných hmot. Od něho ale vláda tento týden ustoupila. Hovoří se o tom, že současná vlna protestů je nejsilnější za posledních 50 let. Lidé na nich dávají najevo svoji frustraci ze stagnujících příjmů a rostoucích životních nákladů.

Sledujeme online ObnovitOd nejstarších 8.12.2018 12:31 | Žluté vesty v Bruselu Přibližně 70 lidí bylo zatčeno v sobotu při preventivních prohlídkách před demonstrací "žlutých vest" v Bruselu. Ve městě je úplně uzavřena čtvrť evropských institucí, kde hlídkují policisté. Deník Le Monde uvádí, že listopadových protestů se po vzoru francouzského hnutí účastnilo na 300 lidí. Eerste ‘gele hesjes’ opgepakt in Brussel: al 50-tal arrestaties https://t.co/tYzmBn6IeB pic.twitter.com/cN723dTWfK — HBvL (@hbvl) 8. prosince 2018 8.12.2018 12:04 | Demonstrace mimo Paříž Protestní shromáždění se konají i v menších francouzských městech. V alpském městě Grenoble na jihovýchodě Francie demonstruje až 1000 osob, od rána jich bylo zatčeno na dvacet. 📹🇫🇷 #France : Les #giletsjaunes de #Grenoble se dirigent vers l hôtel de police au son de " libérez julien !"

(Julien Telier porte parole GJ à été arrêté en début de manifestation )#8Decembre pic.twitter.com/FNgHU2VSZ1 — -₽ - 🅣 - 🅐 - (@PorteTonAme) 8. prosince 2018 8.12.2018 11:46 | Mobilizace bezpečnostních složek Bezpečnostní složky mají v Paříži k dispozici i 12 obrněných vozů. Les deux blindés se mettent en position en haut de l’avenue Marceau #Giletsjaunes pic.twitter.com/QzjeeGLuCm — Vincent Monnier (@vincentmonnier0) 8. prosince 2018 8.12.2018 11:37 | Policie mění taktiku Podle informací televize France 24 se policie snaží všemi prostředky udržtet všechny demonstranty pouze na Champs-Élysées, aby se protesty nerozšířily do dalších částí města. Při předchozích protestech se totiž podařilo naopak demonstrantům obklíit policisty a mnoho z nich zranit. 8.12.2018 11:32 | Uloupená útočná puška Muž podezřelý z krádeže nabité útočné pušky z policejního vozidla během demonstrací „žlutých vest“ na začátku prosince byl ve středu zatčen. Puška HK G36 7,62 mm, kterou policie v současnosti používá k protiteroristickým operací, dosud nebyla nalezena. Uvádí Le Monde v souvislosti s dnešními prostesty. 8.12.2018 11:12 | Francouzský předseda vlády poděkoval policistům Francouzský premiér Edouard Philippe přednesl z budovy ministerstva vnitra krátkou řeč. Poděkoval bezpečnostním složkám a státním zaměstnancům, kteří se snažili situaci uklidnit. Předseda vlády oznámil, že do sobotních 11 hodin bylo zatčeno 481 osob, z nichž 211 bylo umístěno do policejní vazby. 8.12.2018 11:09 | Dění na Champs-Élysées Podle policejní mluvčí je u Champs-Élysées asi 1500 lidí. Část z nich se dostala do úzké uličky poblíž náměstí Étoile, odkud je po chvíli policisté vytlačili právě slzným plynem zpět na Champs-Élysées. Zadrženi byli ti, u nichž se našly nebezpečné předměty jako kladiva, baseballové pálky nebo koule na pétanque. 8.12.2018 11:05 | Blokace pařížského okruhu Protestující zablokovali řidičům výjezd z pařížského okruhu. Podle deníku Le Figaro je komunikace již průjezdná. Blocage du périphérique à Paris? #giletsjaunes https://t.co/PFkxfJoCuG pic.twitter.com/obWadmzetN — riff-raff (@_riffraff_) 8. prosince 2018 8.12.2018 10:53 | Stovky zatčených demonstrantů Podle informací francouzského deníku Le Monde zatkla policiie 354 demonstrujících, z toho 127 osob umístila do policejní vazby. 8.12.2018 10:50 | První konfrontace demonstrantů s policií poblíž Vítězného oblouku Premier affrontement sérieux. Des lacrymogènes sont envoyées sur toute la largeur des Champs. Aucun manifestant en haut de l’avenue n’y échappe. #GiletsJaunes @LePoint pic.twitter.com/XAwA9Y97Qo — Emmanuel Durget (@EmmanuelDurget) 8. prosince 2018 Načíst starší příspěvky