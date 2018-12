Konžský lékař Denis Mukwege a aktivistka irácké komunity jezídů Nadja Muradová v pondělí v norské metropoli Oslu převzali Nobelovu cenu za mír, kterou získali za boj proti sexuálnímu násilí jako zbrani ve válkách. Nobelovy ceny za fyziku, chemii, lékařství a ekonomiku budou předány v 16:30 v hlavním městě Švédska Stockholmu. Nobelova cena za literaturu letos udělena nebyla kvůli skandálu kolem sexuálního obtěžování, který poznamenal Švédskou akademii, jež ocenění uděluje.

Ceremoniál předání Nobelových cen se každoročně koná v den výročí úmrtí zakladatele tohoto ocenění Alfreda Nobela 10. prosince. Laureáti při obřadu dostanou zlatou medaili, diplom a šek na devět milionů švédských korun (téměř 23 milionů korun), který se v případě více vyznamenaných v jedné kategorii rovnoměrně dělí.

Vyznamenaný třiašedesátiletý gynekolog Mukwege pečuje o znásilněné ženy v nemocnici ve východokonžském městě Bukavu, kterou sám v roce 1999 založil a kterou vede. Léčil přes 40 tisíc žen včetně obětí hromadných znásilnění, která byla na denním pořádku zejména během občanské války, jež skončila v roce 2003 a vyžádala si kolem 3,8 milionu obětí.

Muradová, která se narodila v roce 1993, je známá jako bojovnice za lidská a ženská práva, jakož i za práva jezídů a uprchlíků. Jako jednadvacetiletou unesli Muradovou z její vesnice na severu Iráku bojovníci organizace Islámský stát (IS) a drželi ji tři měsíce jako sexuální otrokyni. Při útocích IS přišla o 18 členů rodiny, včetně matky. Ze zajetí se Muradové na několikátý pokus podařilo uprchnout a stala se mluvčí tisíců žen znásilňovaných bojovníky IS.

Ostatní Nobelovy ceny budou předány odpoledne ve Stockholmu. Cenu za chemii letos získali Američanka Frances Arnoldová, Američan George Smith a Brit Gregory Winter, kteří využili techniku zvanou řízená evoluce k vytvoření nových bílkovin, jež mají širokou škálu upotřebení - od výroby nových léků až po produkci biopaliv. Nobelovy ceny za fyziku se v letošním roce dočkali Američan Arthur Ashkin, Francouz Gérard Mourou a Kanaďanka Donna Stricklandová, u nichž Královská švédská akademie věd ocenila průlomovou práci v oboru laserových technologií. Cenu za fyziologii a lékařství obdrželi Američan James P. Allison a Japonec Tasuku Hondžó za účast na vývoji speciální imunologické léčby rakoviny.

Nobelova cena za ekonomii letos putuje do Spojených států. Američan William Nordhaus byl oceněn za výzkum vztahů mezi ekonomikou a klimatickými změnami a Paul Romer za výzkum interakce mezi ekonomikou a technologickými inovacemi. Nobelova cena za literaturu letos udělena nebyla kvůli skandálu, který otřásl Švédskou akademií, jež cenu uděluje. Francouz Jean-Claude Arnault, spjatý s akademií, byl za znásilnění odsouzen k 2,5 roku vězení.