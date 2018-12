Po úterní střelbě v centru Štrasburku jsou na místě dva mrtví a jedenáct zraněných, uvedla s odvoláním na policii agentura Reuters. Bezpečnostní složky uzavřely okolí náměstí Place Gutenberg poblíž katedrály. Kvůli bezpečnosti bylo preventivně uzavřeno i sídlo Evropského parlamentu, který tento týden ve městě zasedá. Střelec je na útěku, policie ale zná podle agentury Reuters jeho identitu.

🔴🔴📹🇫🇷 #France : Selon des témoins, des militaires ont ouvert le feu sur un homme armé qui les aurait pris à parti#Strasbourg pic.twitter.com/ws2GrGS0iR — -₽ - 🅣 - 🅐 - (@PorteTonAme) December 11, 2018

V budově Evropského parlamentu se nacházejí také čeští europoslanci, kteří na sociálních sítích informují o situaci. "Sedíme uvnitř budovy EP, celý objekt je hermeticky uzavřen. Nikdo tu přesně neví, co se stalo. Sledujeme ale samozřejmě zpravodajství, zpráva o oběti je tragická. Vyjadřuji upřímnou soustrast pozůstalým. Pevně doufám, že se podaří pachatele brzy dopadnout," sdělil na twitteru šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Parlament je uzavřený, bude uzavřený ještě dvě hodiny. Do parlamentu přijela zásahová jednotka, která v současné době hlídá všechny východy," sdělil serveru Aktuálně.cz europoslanec Tomáš Zdechovský. Doplnil také bližší informace z místa střelby. "Stalo se to u jedné restaurace nedaleko katedrály a podle prvních informací byla zastřelena jedna japonská turistka. Bylo to venku. Informaci mám, protože tam mám přátele, kteří jsou teď zavření v restauraci. Hlídá to policie a nenechá je odtamtud odejít," uvedl Zdechovský.

Ve Štrasburku se nyní konají hojně navštěvované vánoční trhy. List Les Dernières Nouvelles d'Alsace na svém webu uvedl, že policie prověřuje hypotézu teroristického útoku. Podle informací tohoto regionálního deníku střelec zahájil palbu v ulici Rue des Grandes Arcades, která je frekventovanou obchodní tepnou.

"Byly slyšet výstřely a lidé utíkali pryč. Trvalo to asi deset minut," řekl stanici BFM jeden z místních obchodníků.

Francouzské ministerstvo vnitra vyzvalo lidi, kteří se v centru Štrasburku nyní nacházejí, aby nevycházeli ven kvůli "vážnému narušení bezpečnosti" ve městě. Prezident Emmanuel Macron do Štrasburku vyslal ministra vnitra.

Jsme v centru Štrasburku v rest Gutenberg, personál nás požádal, abychom se schovali vzadu a nevycházeli ven https://t.co/Bc1OSWXdGS — Jaromír Štětina (@StetinaEP) December 11, 2018

Pachatel útoku je podle všeho stále na útěku. S odvoláním na policii to na svém twitterovém účtu uvedl také Thorbjörn Jagland, generální tajemník Rady Evropy, která má ve Štrasburku své sídlo.