Módní průmysl v současné době produkuje více skleníkových plynů než mezinárodní lety a lodní přeprava zásilek dohromady. Každý rok se vyrobí 1,2 milardy tun textilií. OSN upozorňuje, že do roku 2030 se emise v tomto odvětví mohou zvýšit o více než 60 procent.

Podle analýzy Ellen MacArthur Foundation, organizace zaměřené na urychlení přechodu na cirkulární ekonomiku, se produkce oblečení v posledních 15 letech zdvojnásobila. Na jedné straně je to důsledek celosvětového růstu střední třídy a zvýšení průměrného prodeje na člověka ve vyspělých ekonomikách. Hlavním důvodem je však fenomén "rychlé módy" - rychle se měnících stylů, vyššího počtu kolekcí produkovaných značkami ročně a nižších pořizovacích cen.

Současný systém produkce, distribuce a užívání oblečení je zkrátka marnotratný a neekologický. Za účelem výroby oděvů se získává velké množství neobnovitelných zdrojů, které se často využijí pouze krátkodobě a poté se uskladní nebo spálí. Podle odhadů se během méně než roku zlikviduje více než polovina veškeré produkce rychlé módy. Navíc mikrovlákna ročně uvolňovaná z oděvů do oceánu se rovnají více než 50 miliardám plastových lahví a mohla by se časem dostat i do potravních řetězců.