Britská premiérka Theresa Mayová čelí vzpouře ve své vlastní Konzervativní straně. Její kritici sehnali mezi konzervativními poslanci potřebných 48 podpisů – a to znamená, že Mayovou ještě ve středu večer čeká hlasování o vyslovení nedůvěry. Pokud ho prohraje, jako premiérka a vůdkyně Konzervativní strany skončí. Británie by se tak kvůli brexitu dostala do ještě většího politického chaosu než nyní.

Konzervativní poslanci budou o budoucnosti Mayové hlasovat ve středu mezi 19:00 a 21:00 středoevropského času. Premiérka oznámila, že tlaku ustoupit nehodlá a je připravena o udržení důvěry bojovat. Dohodu o odchodu Británie z EU považuje za správnou a za splnění vůle britských občanů vyjádřené v referendu. Zároveň zrušila středeční cestu do Dublinu.

Za vyvoláním hlasování stojí především radikální zastánci brexitu v Konzervativní straně, které vede poslanec Jacob Rees-Mogg. Podle nich chce Mayová z Británie udělat "vazalský stát", protože dohoda o podobě brexitu, kterou vyjednala s Evropskou unií, prý Spojené království s EU příliš těsně sváže i poté, co už nebude členem unie.

Premiérka upozorňuje na fakt, že strana je ohledně brexitu hluboce rozdělená a ani její případný nástupce by nejspíš tvrdé spory mezi konzervativci o podobě brexitu nezmírnil. Mayová proto své stranické kolegy varuje – když se mě zbavíte, "jednání o brexitu to nijak neusnadní a nijak se nezmění ani rozložení sil v parlamentu".

Aby Mayová "vzpouru" ustála, potřebuje, aby ji podpořila nadpoloviční většina konzervativních poslanců a poslankyň. Musí tedy dostat aspoň 160 hlasů. Nejméně 100 konzervativních poslanců už podle agentury Reuters oznámilo, že Mayovou podpoří.