Dokud nebude vyjasněna situace okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše, nehodlá Evropská komise vyplácet firmám spojovaným s předsedou vlády žádné dotace. Prohlásil to ve středu odpoledne komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger během debaty v Evropském parlamentu. Řekl rovněž, že od začátku srpna, kdy platí nová pravidla posuzování střetu zájmů, nebyly v souvislosti s firmou Agrofert žádné dotace vyplaceny.

Evropští poslanci debatují o dotacích pro Agrofert, ve čtvrtek by k záležitosti mohli přijmout usnesení. Debatu na program EP prosadil klub evropských Zelených, jehož členové se podobně jako řada dalších europoslanců domnívají, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který převedl do svěřenského fondu. Protože zároveň rozhoduje mimo jiné o zemědělských prioritách české vlády, neměla by podle nich firma mít nárok na podporu z evropských fondů. Spolu se Zelenými se na textu rezoluce podílela lidovecká poslankyně Ingeborg Grässelová.

Podobný názor dala koncem listopadu najevo i právní služba Evropské komise, která situaci pro tento unijní orgán analyzovala. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že jeho podniky jsou ve svěřenském fondu. Samotná komise se k problému dosud veřejně nevyjádřila, eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger kvůli němu napsal Babišovi dopis. Premiér mu v pondělí také písemně odpověděl, že otázka jeho údajného střetu zájmů je věcí výkladu nových evropských předpisů a že stanovisko Evropské komise budou zkoumat právníci českého kabinetu.

"Vítáme studii právní služby a dopis (EK Babišovi), ale požadujeme činy. Žádné další peníze Agrofertu, dokud je narušena hospodářská soutěž," řekla poslankyně, která se Babišovým vztahem k Agrofertu a jeho čerpáním dotací zabývá dlouhodobě. Český premiér, který v dopise komisi slíbil situaci řešit, podle ní v minulosti již několikrát podobné sliby dal, ale nikdy nedodržel.

Předsedkyně výboru rozpočtové kontroly Evropského parlamentu Ingeborg Grässle k možnému střetu zájmů @AndrejBabis: "Právní stát je pro nás důležitý a právě teď je vystavený zkoušce v České republice." — Kateřina Frouzová (@KaterinaFrouz) December 12, 2018