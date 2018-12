Britská premiérka Theresa Mayová ustála vzpouru poslanců své vlastní konzervativní strany. Jejich pokus vyslovit Mayové nedůvěru selhal – za premiérku se postavila většina poslaneckého klubu konzervativců. Dvě stě zákonodárců uvedlo, že důvěru má, 117, že ji nemá. Aby svou funkci uhájila, potřebovala Mayová získat prostou většinu 159 z celkových 317 zákonodárců Konzervativní strany.

Mayová ještě před začátkem hlasování oznámila, že britské konzervativce do řádných voleb v roce 2022 už nepovede. Birtská premiérka dále zmínila, že do 21. ledna příštího roku chce s Bruselem vyjednat variantu irské pojistky, kterou by sdíleli i severoirští unionisté (DUP), kteří menšinovou britskou vládu posporují. EU přitom jednoznačně odmítá změny již dojednaného textu smlouvy.

Británie je ale i po této události stále na pokraji politického chaosu kvůli tomu, že se tamní politici nedokážou shodnout na způsobu vystoupení z Evropské unie. Mayová o tom bude ve čtvrtek vyjednávat s lídry ostatních států EU na summitu v Bruselu.

Britská premiérka chce, aby země unie souhlasily se změnami v dohodě o podobě brexitu, kterou s nimi dojednala minulý měsíc. Důvodem je fakt, že tuto dohodu nedokáže prosadit doma v parlamentu. Proti chce hlasovat nejen opozice, ale i necelá třetina jejích vlastních konzervativců. Těm vadí hlavně ustanovení týkající se hranic mezi Irskem, které jako samostatný stát zůstává v EU a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného království a z unie odchází.