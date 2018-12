Ruska Marija Butinová zadržená ve Washingtonu pro podezření ze spiknutí proti USA se přiznala, že se snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA) s cílem získat informace o vlivných Američanech a přes ruského prostředníka je předat do Moskvy. Oznámila to ve čtvrtek soudu na základě dohody s vyšetřovateli, která jí dává šanci na nižší, nanejvýš údajně půlroční trest vězení.

Američtí prokurátoři Butinovou obvinil letos v červenci, že působí v USA jako nenahlášený agent v zájmu cizí mocnosti, tedy Ruska. Obvinění, které zákon hodnotí jako spiknutí proti USA, zprvu odmítla. Moskva pak kauzu označila za smyšlenou a vyzvala americké úřady, aby Butinovou bezodkladně propustily.

V minulých dnech ale Butinová svůj názor změnila a podle advokátů začala spolupracovat s vyšetřovateli. Ve čtvrtek před soudem ve Washingtonu skutečně vinu přiznala. Podle jejích obhájců byl kontaktem, který měl její informace předávat Moskvě, vlivný ruský politik a bývalý poslanec Alexandr Toršin, nynější viceguvernér ruské centrální banky.

Kauza Butinové bezprostředně nesouvisí s vyšetřováním údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, které vede bývalý šéf FBI Robert Mueller. Sama Butinová se nicméně s Trumpem osobně setkala, v roce 2015 mu na shromáždění v Las Vegas položila dotaz na budoucí vztahy s Ruskem. Trump tehdy řekl, že s prezidentem Vladimirem Putinem bude vycházet velmi dobře. Sankce prý nejsou zapotřebí.

Případ devětadvacetileté Rusky v úterý komentoval Putin s tím, že o její příslušnosti k ruským rozvědkám žádná ruská tajná služba nic neví. Šéf zahraničního výboru ruské Státní dumy Leonid Sluckij dnes v první reakci verdikt označil za "příklad moderní politické inkvizice".

"Přiznala se pod nátlakem, zlomili ji. V takových podmínkách podlehne každý, i zdravý chlap. Tím spíš křehká žena, kterou celou dobu drželi v nesnesitelných podmínkách," řekl Sluckij.