Zástupci téměř 200 států se po dvoutýdenním jednání v Polsku shodli na pravidlech uplatňování pařížské dohody o klimatu z roku 2015, informovaly tiskové agentury.

Světová konference o klimatu COP24 měla původně skončit už v pátek, kvůli rozporům byla ale prodloužena. Přesné detaily dohody zatím nejsou známy.

Podle některých zpráv ze soboty byla dohoda již blízko, jiné zdroje ale informovaly o tom, že mezi zeměmi stále přetrvávají rozpory. Za hlavní úskalí, která se vynořila během posledních dní, označila agentura AP vytvoření fungujícího mezinárodního trhu s emisními povolenkami, a otázku, zda by některé země mohly získat peníze za škody, které klimatické změny již způsobily.

Podle agentury Reuters několik unavených vyjednavačů v sobotu brzy ráno opustilo konferenční prostory v Katovicích, aby si alespoň na několik hodin odpočinuli. Někteří z přítomných ministrů údajně pracovali na odstranění sporů celou noc. Eurokomisař pro energetiku a ochranu klimatu Miguel Arias Caňete zůstával i ráno optimistický.

"Jednání o změně klimatu se protáhnou... Dokument, který učiní pařížskou dohodu o klimatu akceschopnou, je ale na dosah ruky," napsal na Twitteru.

#COP24 UN climate talks go into overtime. Latest version of the draft agreement just out. EU reaction coming up soon. A deal to make the #ParisAgreement operational is within reach. pic.twitter.com/lX1B48lqtu