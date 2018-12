Kolem Země v neděli proletí vánoční kometa 64P Wirtanen. Má azurově-zelenou barvu a nejblíže k Zemi se octne dnes po druhé hodině odpolende. Od planety ji bude dělit 11,6 milionu kilometru.

Podle astronomů by měla být viditelná i pouhýma očima, bez dalekohledu. Kometa by měla být pozorovatelná v neděli ráno a v pondělí nad ránem. Zájemci o pozorování by kvůli světelnému znečištění měli vycestovat daleko od velkých měst. Podle předpovědi meteorologů ale bude dnes v Česku polojasno až oblačno.

"Jak se dnes setmí, najdeme ji se pohybovat v nesmírně fotogenické oblasti souhvězdí Býka, nedaleko hvězdokupy Plejády," uvedli astronomové v tiskové zprávě. Pozorovatelná byla i v předchozích dnech, kdy ji vůbec nerušil Měsíc. Ten byl 7. prosince v novu. V noci na pondělí bude dorůstající Měsíc pozorování komety výrazně rušit do čtvrt na dvě, takže bude vidět velmi dobře spíš v pondělí nad ránem.

Kometa bude od Země třicetkrát vzdálenější než Měsíc. Půjde tedy o desátý nejbližší průlet jakékoli komety kolem Země v historii lidstva, tvrdí astronomové.

Nebezpečí srážky se Zemí podle astronomů nehrozí. Jádro komety měří přibližně 1,2 kilometru a Zemi bude míjet nesmírně daleko za kolizní zónou. "Naopak lze očekávat pěkné astronomické divadlo, neboť kometa by se při svém největším přiblížení k Zemi měla svou jasností dostat na dosah viditelnosti pouhýma očima či podle nejoptimističtějších předpokladů být dokonce jednou z nejjasnějších komet za posledních pět let," uvedli astronomové.

V dalších dnech bude kometa hůře pozorovatelná, protože měsíc bude dorůstat do úplňku a kometa začne slábnout. Lepší podmínky nastanou až ke konci roku, kdy měsíc ustoupí na ranní oblohu a kometa se dostane do nadhlavníku. V té době už ale bude slabší a bude pozorovatelná jen dalekohledem.

Kometa Wirtanen je podle údajů České astronomické společnosti periodická, doba oběhu je nyní asi 5,4 roku. Mezi astronomy není neznámá, v roce 2003 k ní měla zamířit sonda Rosetta, ale odklady kvůli technickým potížím si vyžádaly volbu jiného cíle. Kometu objevil před 70 lety americký astronom Carl Wirtanen. Letošní návrat komety je nejpříznivější za celou historii povědomí o ní.