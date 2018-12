Tvrdé boje a letecké údery hlásí z oblasti kolem klíčového jemenského přístavu Hudajdá provládní zdroje a obyvatelé citovaní agenturou AFP. Teprve před třemi dny se přitom zástupci jemenské vlády a povstalců při jednáních ve Švédsku dohodli na příměří, které zahrnuje stažení vládních i povstaleckých jednotek a mohlo by být podle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese výchozím bodem pro ukončení bojů a humanitární krize v Jemenu.

Při nočních bojových akcích bylo zabito nejméně 29 ozbrojenců, z toho 22 povstaleckých Húsíů, řekl nejmenovaný provládní činitel, uvedla na svém Twitteru AFP.

Jeden z obyvatel přístavu Hudajdá telefonicky agentuře AFP sdělil, že noční střety byly tvrdé a celou noc byl slyšet hluk letadel přelétávajících nad přístavem.

Guterres ve čtvrtek informoval, že na závěr rozhovorů mezi zástupci jemenských povstalců a vlády, které se konaly od minulého týdne ve Švédsku, bylo dosaženo dohody o příměří v přístavu Hudajdá a celé stejnojmenné oblasti. Po odchodu vládních i povstaleckých jednotek je mají nahradit složky, které OSN nazývá "místní síly". Monitorování situace zajistí OSN, která také pomůže s distribucí pomoci civilistům.

#UPDATE At least 29 fighters, including 22 Huthi rebels have been killed in Saturday night clashes and air strikes in Yemen’s Hodeida province, a pro-government military source says https://t.co/jDfanYnxen pic.twitter.com/86rPg7kQr3