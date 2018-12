Nedělním protestem vyvrcholila v Budapešti vlna demonstrací, která začala minulou středu přijetím novely pracovního zákoníku, kritiky označované jako “otrocký zákon”. Modifikace zvyšuje roční limit přesčasů z 250 hodin na 400 s nárokem na finanční náhradu kdykoliv v průběhu tří let. V ten samý den se i přes bojkot hlasování opozičních poslanců podařilo vládě schválit i kontroverzní zákon umožňující ministrovi lidských zdrojů (pod toto “superministerstvo” spadá i ministerstvo spravedlnosti) jmenovat předsedy správních soudů a přímo dohlížet na jejich rozpočet. Novely jsou kritizované jak tradičními odpůrci režimu premiéra Viktora Orbána, tak částí většinové společnosti, která se doposud k situaci v zemi nevyjadřovala.

Zhruba deset tisíc demonstrantů se v nedělních odpoledních hodinách sešlo na budapešťském náměstí Hrdinů, odkud se dav přesunul do vedlejší ulice k připravenému pódiu, kde k demonstrujícím promluvili nejen zástupci odborů, ale i poslanci všech opozičních stran. Ti mluvili zejména o “otrockém zákoně”, kritickém stavu maďarské politické situace i zhoršující se životní úrovni v zemi. Na demonstraci výmluvně nazvané “Veselé Vánoce, pane premiére!” se objevily i transparenty s požadavky na svobodné soudnictví, kvalitní vysoké školství a především svobodná média.

Právě maďarská státní média, která jsou považována za hlásnou troubu vládnoucí strany, o několikadenních demonstracích ve svém zpravodajství do neděle vůbec neinformovala. Rozhořčený dav se po vystoupení řečníků rozhodl dojít sedmikilometrový úsek z centra až k sídlu maďarské státní mediální skupiny MTVA, která se za posledních 16 let změnila z média veřejné služby v médium státní.

Skupině jedenácti opozičních poslanců se v napjaté atmosféře, která před sídlem MTVA po příchodu nastala mezi demonstranty a policií, podařilo dostat dovnitř budovy s požadavkem na přečtení pětibodové petice v živém vysílání televize. Poslanci se domáhají okamžitého zrušení novely pracovního zákoníku, menšího počtu přesčasů pro policisty, svobodných soudů, připojení se Maďarska k Úřadu evropského veřejného žalobce a svobodných veřejnoprávních médií. Ani jako veřejným činitelům se jim do vysílání nepodařilo dostat, proto se rozhodli přenocovat uvnitř.

Současné protesty se od těch takřka pravidelných, které probíhají prakticky po celou dobu vlády ústavněvětšinového kabinetu koalice Fidesz s křesťanskými demokraty z KDNP, liší především větší agresivitou na straně demonstrantů i bezpečnostních složek, které v neděli už podruhé rozehnaly dav za pomoci velkého množství slzného plynu.



Roli veřejnoprávního média se poslanci snaží nahrazovat živým vysíláním na sociálních sítích, především na Facebooku, kde neustále sdílejí s diváky informace o vývoji situace, ke kterým by se jinak stěží dostali.



V posledních dnech je nejsledovanějším profilem účet poslankyně strany “Politika může být jiná” Bernadett Szélové, která od středečního hlasování v parlamentu takřka nepřetržitě vysílá. Díky tomu se jí nad ránem podařilo zachytit i násilné vynesení jejího bývalého stranického kolegy, nyní nestraníka Ákose Hadházyho. Televize na skupinku třinácti poslanců poslala nad ránem ozbrojenou i neozbrojenou ochranku, která se jim snažila zamezit ve volném pohybu po budově a která z budovy vyhodila nakonec oba opoziční poslance. Ostatních jedenáct nadále zůstává uvnitř a připojit se k nim snaží další.

MUST WATCH: This is what happens when an opposition MP tries to get air time on public media in Hungary. Akos Hadhazy is roughed up and dragged away by armed security guards. #Hungary pic.twitter.com/7wa8ImFp1u